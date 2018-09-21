ПВО Крыма усилили третьим дивизионом ЗРК С-400

В Евпатории заступил на дежурство третий дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота России.

«Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории», — сообщили в отделе ЧФ.

16 июля в Крыму боевые расчёты дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа поучаствовали в тренировке по развёртыванию ЗРК.

В сентябре, как сообщал «Новый Севастополь», состоялись учения поисково-спасательных сил Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.