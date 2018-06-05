ПВО Крыма усилят в 2018 году дивизионом «Панцирь-С1»

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Командующий 4-й армией ВВС и противовоздушной обороны Южного военного округа Виктор Севостьянов сообщил, что соединение ПВО в Крыму в 2018 году будет доукомплектовано зенитно-ракетным дивизионом «Панцирь-С1».
ПВО Крыма усилят в 2018 году дивизионом «Панцирь-С1»
  • © РИА Новости

«Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему «Триумф». Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона «Панцирь-С1», который входит в состав соединения», — приводит Интерфакс слова Севостьянова.

Он отметил, что С-400 «Триумф» успешно обеспечивают в Крыму прикрытие кораблей, которые выходят в море.

Ранее сообщалось, что соединения ПВО в Крыму получат С-400 и «Панцирь-С».

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