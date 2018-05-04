Соединения ПВО в Крыму получат С-400 и «Панцирь-С»

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Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников заявил, что соединения ПВО в Крыму получат зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
Соединения ПВО в Крыму получат С-400 и «Панцирь-С»
  • РИА Новости

«Продолжится в текущем году укрепление безопасности воздушного пространства на юго-западном направлении. В частности, в Крыму соединения ПВО будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — цитирует ТАСС Дворникова.

Он отметил, что части ВВС и ПВО в Крыму полностью обеспечены новейшими образцами вооружения.

Ранее газета «Известия» сообщала, что размещённые в Крыму новейшие российские радиолокационные станции (РЛС) «Небо-М» заступили на рабочее дежурство на полуострове.

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