«Своевременно и справедливо»: почему большинство россиян поддерживают введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Большинство опрошенных россиян поддерживают введение прогрессивной шкалы НДФЛ и снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, заявил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, предложения властей по совершенствованию фискальной системы нашли отклик в обществе: основная часть граждан считает изменения своевременными и справедливыми. Повышение налогов должно коснуться только людей с доходами более 200 тыс. рублей в месяц. В Минфине при этом подчёркивают, что все собранные средства государство не будет откладывать в кубышку, а направит на социальные цели.

Подавляющее большинство россиян позитивно восприняли одобренные правительством новые правила удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в четверг, 6 июня, сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

«Предложения получили огромный резонанс и широкую поддержку... 76% опрошенных... считают, что это (введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ. — RT) справедливое решение. А справедливость налоговой системы — это, конечно, требование первичное, приоритетное», — заявил Фёдоров на Петербургском международном экономическом форуме.

Причём, по его словам, ещё более широкую поддержку получил предложенный властями так называемый социальный кешбэк. Речь идёт о возврате переплаченных налогов семьям с двумя и более детьми при определённых критериях их доходов. Примерно 85% россиян сочли эту инициативу «правильной, своевременной и справедливой», отметил гендиректор ВЦИОМ.

В начале июня кабмин внёс на рассмотрение в Государственную думу пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы. Нововведения должны вступить в силу 1 января 2025 года и предусматривают, в частности, переход к полноценной прогрессии подоходного налога.

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Так, если человек получает до 2,4 млн рублей в год (до 200 тыс. рублей в месяц), ставка НДФЛ сохранится на действующем сегодня уровне 13%. В то же время при ежегодном доходе в 2,4—5 млн (200—416,7 тыс. в месяц) налог вырастет до 15%, при 5—20 млн (417 тыс. — 1,67 млн в месяц) — до 18%, при 20—50 млн (1,67—4,17 млн в месяц) — до 20%, а при заработке более 50 млн рублей — до 22%.

При этом увеличенные налоги планируется взимать не со всей суммы доходов, а только с превышения порогов прогрессивной шкалы. Например, если человек зарабатывает 6 млн рублей в год, то 2,4 млн из них будут облагаться по ставке 13%, часть между 2,4 млн и 5 млн (то есть 2,6 млн) — по ставке 15%, а всё, что выше 5 млн рублей (то есть оставшийся 1 млн), — по ставке 18%.

По оценкам властей, рост налогов затронет лишь около 3% работающих граждан (это примерно 2 млн человек). Кроме того, нововведения не будут распространяться на участников специальной военной операции в части выплат за работу в зоне СВО.

В то же время руководство страны собирается снизить налоговое бремя для некоторых родителей. Льготу получат россияне с двумя и более детьми, если среднедушевой доход на члена семьи не будет превышать полутора прожиточных минимумов. Таким гражданам государство будет возвращать более половины уплаченного НДФЛ, в результате чего реальная ставка подоходного налога для них составит всего 6%.

Как следует из материалов Министерства труда и социальной защиты, в 2025-м полтора прожиточных минимума на душу населения составят примерно 26,6 тыс. рублей в месяц. То есть в следующем году в семье из четырёх человек, двое из которых — дети, родители смогут рассчитывать на частичный возврат НДФЛ, если суммарно будут ежемесячно зарабатывать не более 106,4 тыс. рублей.

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За счёт введения прогрессивной шкалы налогообложения в 2025 году федеральный бюджет может дополнительно получить примерно 533 млрд рублей, а до 2030-го включительно общая сумма поступлений должна составить порядка 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Минфина.

Как ранее отмечал глава ведомства Антон Силуанов, принцип справедливости будет работать не только при уплате подоходного налога, но и при использовании полученных средств государством. Так, все собранные в результате нововведений деньги планируется направить на повышение соцвыплат, поддержку семей с детьми, проекты по борьбе со сложными заболеваниями, развитие социальной инфраструктуры и на другие приоритетные направления.

«Вот мы сколько соберём от этого (изменения. — RT) налоговой системы — столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в кубышку это складывать или ещё куда-то. Всё, что соберём, сбалансированно отдадим», — подчеркнул Силуанов во время выступления на ПМЭФ.

Запрос общества

О планах модернизировать налоговую систему ещё в конце февраля объявил президент Владимир Путин. В своём послании Федеральному собранию глава государства призвал перейти к более справедливому распределению фискального бремени — в сторону граждан и компаний с высокими доходами — и одновременно уменьшить нагрузку на россиян с детьми.

«Таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов... Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально... Даже те, которые были ярыми сторонниками плоской шкалы (налогообложения. — RT), авторами плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно», — отмечал позже российский лидер.

Прогрессивная система налогообложения действовала в России с 1992 по 2000 год и в разное время имела от трёх до семи градаций налога на доходы физических лиц: минимальная ставка составляла 12%, а максимальная — 35%. Впрочем, с 2001-го власти ввели плоскую шкалу НДФЛ, после чего на протяжении 20 лет подоходный налог для всех граждан был установлен на уровне 13%.

«От прогрессивной шкалы отказались, поскольку государство тогда не располагало необходимыми инструментами для контроля за сбором налогов. Однако сразу же с переходом к плоской шкале начались дискуссии о несправедливости такого принципа. Впрочем, по мере совершенствования работы ФНС власти начали постепенно возвращаться к прогрессивной шкале, поскольку это был запрос общества», — рассказал RT на полях ПМЭФ президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Так, уже с 2021 года по предложению Владимира Путина в системе вновь появился элемент прогрессии. С тех пор для всех россиян с заработком более 5 млн рублей в год ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%. Причём увеличенным налогом облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей. Вырученные деньги идут на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.

«Уже сегодня россияне с повышенным НДФЛ знают, как и на что тратятся их налоги. ФНС отправляет им письма, в которых указано, что деньги были направлены на лечение тяжело больных детей. То есть налогоплательщики понимают, что эти средства являются целевыми и идут на выполнение важных социальных задач. Этот вектор, скорее всего, сохранится и при вступлении в силу новых изменений», — добавил Калинин.

При этом, как отметил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов, намеченные преобразования не носят радикального характера, поскольку затрагивают лишь небольшой процент работающих граждан. Более того, по мнению эксперта, налоговые условия в России останутся достаточно конкурентоспособными, так как предельная ставка НДФЛ 22% будет относительно невысокой по сравнению с рядом других государств.

«Конечно, есть риски, что даже при таком уровне ставок богатые граждане всё равно попытаются уйти в тень. Однако ФНС имеет все инструменты для выявления нарушений и с помощью цифровых технологий будет противодействовать желанию части населения скрыть доходы», — заключил Суверов.