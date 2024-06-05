«Россия становится одним из центров роста многополярного мира»: стартует Петербургский международный экономический форум

5—8 июня в России пройдёт 27-й Петербургский международный экономический форум. В этом году центральная тема мероприятия — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Как рассказали RT участники ПМЭФ, на полях деловой площадки планируется обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, а также структурную трансформацию российской экономики. Всего за четыре дня форум собираются посетить почти 19 тыс. человек примерно из 140 стран и территорий. При этом главным событием ПМЭФ уже традиционно станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

В среду, 5 июня, стартует 27-й Петербургский международный экономический форум. Уже традиционно ПМЭФ соберёт на своей площадке политиков, экспертов, предпринимателей, учёных и журналистов из разных стран мира для обсуждения ключевых тенденций развития российской и глобальной экономик.

Главная тема нынешней встречи — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Как отметил президент России Владимир Путин в своём обращении к гостям и участникам форума, ПМЭФ-2024 призван дать старт новым перспективным инициативам и проектам для наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

«Всё большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учёта законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию... Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности», — подчеркнул Путин.

Всего форум планируют посетить примерно 18,6 тыс. человек из 139 стран и территорий. Речь идёт, в частности, о представителях Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Турции, а также государств Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

В целом показатели участия и интереса к Петербургскому международному экономическому форуму уже вышли на доковидный уровень, заявил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Беспрецедентный интерес со стороны иностранных партнёров и СМИ говорит о том, что российский рынок и в целом экономическая модель развития и укрепления России на фоне серьёзных ограничений и давления со стороны коллективного Запада показала свою конкурентоспособность. Многонациональная и многокультурная, ценностно ориентированная Россия становится одним из центров роста формирующегося многополярного мира», — добавил Кобяков.

Итоговый пресс-брифинг ПМЭФ-2023

РИА Новости

© Алексей Майшев

В рамках ПМЭФ-2024 намечено почти 400 деловых мероприятий с участием свыше 1 тыс. модераторов и докладчиков. При этом программа форума разделена на четыре тематических блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства» и «Технологии, обеспечивающие лидерство».

Особое внимание на форуме планируется уделить новым возможностям торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС в связи с расширением состава организации. Об этом RT рассказал один из традиционных участников ПМЭФ, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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«Сегодня на долю участников БРИКС уже приходится более трети объёма мировой экономики. Государствам и бизнесу необходимо регулярно согласовывать подходы по различным направлениям. Поэтому на форуме обсудим пути выстраивания независимой системы международных финансовых операций, перспективные транспортные коридоры, сотрудничество в области цифровой экономики и многое другое», — заявил Катырин.

Отметим, что БРИКС было основано в 2006 году именно в рамках Петербургского международного экономического форма. Первоначально в него входили Россия, Китай, Индия и Бразилия, но уже в 2010-м к объединению присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024-го список участников пополнили Саудовская Аравия, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

По словам Сергея Катырина, отдельные дискуссии будут посвящены перспективам развития делового партнёрства в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В неё сейчас входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. При этом объединение также активно расширяется, отметил глава ТПП.

«Мы видим, что всё большее число государств проявляет интерес к участию в работе организации. Будем совместно думать, как максимально использовать возможности бизнеса для реализации Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года, какие перспективы расширения партнёрства есть в области транспорта, энергетики и зелёной экономики», — добавил Катырин.

Бизнес-игра на полях ПМЭФ-2023

РИА Новости

© Алексей Никольский

Помимо развития международного сотрудничества, участники ПМЭФ собираются обсудить структурную трансформацию российской экономики. Об этом RT рассказал участвующий в форуме глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В ближайшие шесть лет руководство страны хочет добиться увеличения ВВП примерно на 20%. Достигнуть такого результата планируется за счёт повышения производительности труда, роста инвестиций, наращивания несырьевого экспорта на рынках дружественных стран, поддержки малого и среднего бизнеса, а также развития импортозамещения.

«Мы уже приняли ряд решений, которые позволят профинансировать намеченные изменения, но на полях ПМЭФ могут быть предложены новые варианты привлечения ресурсов для технологического рывка. Нынешний форум будет более прикладным и динамичным. Наша экономика развивается быстро и активно, в том числе в цифровой сфере, поэтому и решения нужно принимать оперативно. В этом ключе будет широко обсуждаться использование криптовалют и других цифровых активов в международных расчётах», — рассказал Аксаков.

«Внимание на приоритетных задачах»

Как и в предыдущие годы, центральным событием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, а также даст оценки проблемам в международной торговой финансовой системе. Об этом накануне сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Потом, конечно же, (президент. — RT) охарактеризует положение дел в российской экономике, даст оценку её функционирования в условиях СВО. Поговорит о структурных изменениях, о долгосрочной стратегии развития страны... затронет национальные, промышленные и технологические проекты, вопросы цифровизации, частный бизнес, стимулирование научно-технического прогресса... Ответит на многочисленные вопросы по международной проблематике, в том числе касающиеся украинского кризиса», — рассказал Ушаков.

К речи главы государства будет приковано особое внимание в связи с началом нового президентского срока и недавним обновлением состава правительства. Такую точку зрения в беседе с RT выразил участвующий в форуме президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Думаю, Владимир Путин расширит ряд указов, которые он уже дал ранее, и заострит внимание на приоритетных задачах, необходимых для развития страны. Также не исключаю, что глава государства затронет тему налоговой донастройки», — добавил Калинин.

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В прошлом году основную часть своего выступления Владимир Путин посвятил ситуации в экономике России. В частности, президент говорил о возвращении ВВП и реальных доходов граждан на траекторию роста, а также об устойчивости страны к внешнему давлению и снижении зависимости от «нефтегазовой иглы». Помимо этого, глава государства объявил о расширении некоторых мер по поддержке семей с детьми и о ряде послаблений для бизнеса.

Напомним, впервые ПМЭФ был проведён ещё в 1997 году, а с 2006-го форум проходит под патронатом Владимира Путина. Участники общаются в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-диалогов и деловых завтраков.

Отметим, что на ПМЭФ-2023 состоялось свыше 200 деловых мероприятий, а площадку форума посетили порядка 17 тыс. человек из 130 стран. Всего на полях мероприятия тогда было подписано более 900 соглашений на общую сумму около 3,9 трлн рублей.