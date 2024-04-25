«Притягивает всё больше сторонников»: каковы перспективы дальнейшего расширения БРИКС

Шри-Ланка объявила о желании вступить в БРИКС+. Ранее Колумбия выразила интерес в скорейшем присоединении к этому объединению в качестве полноправного члена. Россия заявляла о 30 странах, готовых к участию в БРИКС в том или ином формате. По мнению экспертов, объединение ожидает несколько волн расширения, поскольку БРИКС привлекает всё больше государств инвестиционным потенциалом и перспективами налаживания взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Объединение БРИКС и его форматы становятся привлекательным для всё большего количества стран. Так, посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила о желании её государства вступить в БРИКС+.

«Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС+. И я могу сказать, что сейчас делегация Шри-Ланки присутствует на форуме Совета безопасности — на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности… Действительно, есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+, это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Колумбия в лице президента страны Густава Петро выразила интерес в «скорейшем вступлении» в БРИКС «в качестве полноправного члена». В свою очередь, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приветствовал эту инициативу и пообещал содействовать продвижению кандидатуры Колумбии. Об этом говорится на сайте бразильского МИД.

«Поддержка принципов многополярности»

Напомним, 1 января 2024 года — в первый день председательства России в БРИКС — президент РФ Владимир Путин сообщил, что около 30 стран готовы присоединиться к участию в данном объединении в том или ином формате.

Также по теме «Западная гегемония уходит в прошлое»: что ждёт БРИКС в 2024 году 1 января 2024 года БРИКС расширяется за счёт присоединения новых стран: Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Как отметил...

«Будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трёх десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня. Для этого активно займёмся проработкой модальностей новой категории государств — партнёров БРИКС», — отметил российский лидер.

Он также сообщил, что к БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Как подчеркнул Путин, это убедительно говорит «о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах».

«БРИКС притягивает всё больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учёт интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», — подчеркнул Путин.

Позднее, в марте, российский лидер назвал БРИКС мощным и серьёзным объединением, «магнитом, который притягивает многие страны мира». По его словам, то, что мировой ВВП стран БРИКС будет и дальше обгонять этот же показатель государств «семёрки», «это уже медицинский факт», с которым «ничего не поделаешь».

Президент России Владимир Путин

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В том же месяце в Кремле заявили о целом ряде новых заявок на присоединение к БРИКС. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, все страны объединения согласны с тем, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать. При этом Запад с нескрываемой ревностью относится к расширению БРИКС и пытается подорвать и ослабить объединение, подчеркнул Ушаков.

Он также отметил, что одним из основных условий для кандидатов на вступление в БРИКС станет поддержка политики многополярности.

«Непременным условием является поддержка принципов многополярности и повышения роли развивающихся стран в глобальном управлении», — сказал представитель Кремля.

По его словам, при обсуждении кандидатов будут учитываться политический и экономический вес той или иной страны, причём не только в своём регионе, но и во всём мире.

Позднее в том же месяце о желании своих стран вступить в БРИКС заявили министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, а также посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. По словам последнего, бахрейнские власти «стараются присоединиться и участвовать в работе» БРИКС. Аль-Саати подчеркнул, что Россия сделала всё, чтобы Бахрейн тоже был в этом объединении.

Кроме того, о подобных планах также заявляли Венесуэла, Пакистан, Мьянма и другие государства.

«Конец эпохи господства доллара»

Ещё одним свидетельством того, что БРИКС привлекает множество стран, является открывшаяся в Нижнем Новгороде 24 апреля конференцию стран БРИКС по финансовой безопасности. На неё приехали более 150 специалистов из 20 стран мира. По данным телеканала TV BRICS, среди участников заседания — руководители профильных российских и зарубежных министерств и ведомств, эксперты из Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Конго, с Кубы, из ОАЭ, Омана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эфиопии. В формате видеоконференции к мероприятию планируют подключиться также представители Бразилии, Венесуэлы, Китая, Мексики и ЮАР.

По данным российских властей, БРИКС рассматривает вариант создания платформы, объединяющей финансовые системы стран-участниц. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, в практическом плане изучается ряд опций.

«Например, расчёты в стейблкоинах или вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы её участников (так называемый BRICS Bridge, подразумевающий состыковку действующих систем цифровых валют центробанков в государствах БРИКС)», — заявил Рябков телеканалу TV BRICS.

Саммит БРИКС

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По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, ключевая задача, стоящая перед БРИКС на современном этапе, — это переход на собственную платёжную систему и взаимные расчёты в национальных валютах.

«В перспективе необходимо создать универсальную валюту БРИКС, которая бы ознаменовала собой конец эпохи господства доллара и евро в международной торговле. Россия вносит весомый вклад в формирование концепции дальнейшего развития БРИКС как безбарьерного торгово-экономического пространства, где нет места санкциям, политическому давлению на партнёров и вмешательству в чужие внутренние дела», — сказал аналитик в комментарии RT.

«С позиции взаимоуважения»

Как отметил Павел Фельдман, в перспективе БРИКС ожидает несколько волн расширения за счёт стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Данная организация привлекает их своим инвестиционным потенциалом и перспективами налаживания взаимовыгодных торгово-экономических связей. В отличие от НАТО, БРИКС по определению не является военно-политическим или оборонительным союзом, созданным, чтобы дружить против общих противников. Главное достоинство формата БРИКС заключается в том, что присоединяющиеся к нему страны в полной мере сохраняют свой суверенитет и продолжают руководствоваться национальными интересами. Никто не навязывает им свою идеологию и политические стандарты», — подчеркнул Фельдман.

По его словам, требования к соискателям членства в БРИКС «весьма демократичны».

«Им необходимо соблюдать международное право, иметь хороший потенциал экономического роста, уважать интересы своих партнёров», — отметил аналитик.

По мнению политолога Александра Асафова, существует множество причин, почему объединение БРИКС становится всё более привлекательным для сотрудничества.

«Мы видим, как утверждается взаимовыгодное партнёрство в логике многополярного мира. Происходит сближение стран, увеличение товарооборота. И самое главное — на площадке БРИКС соблюдаются договорённости и существует уважение друг к другу. И многие страны уже сейчас понимают, что будущее в стремительно меняющемся мире именно за таким типом коммуникации — без давления со стороны представителей однополярного мира. И поэтому, конечно, всё больше стран присоединяются к БРИКС и заявляют о своих идеях относительно вступления», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Как считает Асафов, в первую очередь Венесуэла, Боливия и Белоруссия могут ускорить своё вхождение в БРИКС.

«Этих претендентов могут принять первыми в объединение. В БРИКС уже сейчас есть множество стран, и их позиции по ряду вопросов не всегда совпадают. Однако общая платформа с её планами по развитию, в том числе по обеспечению логистических и финансовых цепочек, эти противоречия сглаживает и даёт значительно более широкие возможности взаимодействия, чем любые другие объединения и блоки. Учитывая год председательства России, для РФ очень важно укреплять стабильность в мире с позиции взаимоуважения, соблюдения принципа суверенитета, культурных особенностей, равного представительства интересов, а не в логике доминирования Запада», — сказал Асафов.

По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектора общества «Знание» Евгения Семибратова, Запад противодействует укреплению позиций БРИКС и расширению этого объединения.

Саммит БРИКС

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© Naveen Jora / Pmo / Press Informatio

«Запад будет делать всё, чтобы страны в рамках Глобального Юга не принимали участие в деятельности БРИКС. В частности, оказывать максимальное политическое давление на те страны, которые открыто изъявляют желание присоединиться и поддержать это объединение. США очень постараются, чтобы в первую очередь государства Латинской Америки не проявляли интереса к БРИКС. Европа, особенно бывшие колониальные державы, будут предпринимать большие усилия, чтобы и страны Африки не становились частью объединения. Однако западная стратегия, как мы видим, не может помешать расширению БРИКС», — констатировал Семибратов в разговоре с RT.