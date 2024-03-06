Путин: БРИКС сегодня является мощным объединением
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«Сегодня БРИКС — мощное, серьёзное объединение, такой магнит, который притягивает многие страны мира», — заявил он в ходе церемонии закрытия фестиваля молодёжи в Сириусе.
По его словам, сейчас мировой ВВП стран БРИКС больше, чем ВВП стран «семёрки».
«И он будет увеличиваться дальше. Это уже медицинский факт, с этим ничего не поделаешь, это уже невозможно», — сказал Путин.
Президент отметил, что БРИКС рождался в России, постепенно присоединялись и другие страны.
Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.