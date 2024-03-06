RT в Telegram
Подпишись

Путин: БРИКС сегодня является мощным объединением

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.
Путин: БРИКС сегодня является мощным объединением
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Сегодня БРИКС — мощное, серьёзное объединение, такой магнит, который притягивает многие страны мира», — заявил он в ходе церемонии закрытия фестиваля молодёжи в Сириусе.

По его словам, сейчас мировой ВВП стран БРИКС больше, чем ВВП стран «семёрки».

«И он будет увеличиваться дальше. Это уже медицинский факт, с этим ничего не поделаешь, это уже невозможно», — сказал Путин.

Президент отметил, что БРИКС рождался в России, постепенно присоединялись и другие страны.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить