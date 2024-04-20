Рябков: БРИКС изучает тему создания финансовой платформы объединения
- РИА Новости
Он отметил, что в практическом плане рассматривается несколько опций.
«Например, расчёты в стейблкоинах или вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы её участников (так называемый BRICS Bridge, подразумевающий состыковку действующих систем цифровых валют центробанков в государствах БРИКС)», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что обсуждается возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений.
Ранее заместитель главы МИД КНР, шерпа Китая в БРИКС Ма Чжаосюй заявил о необходимости использования национальных валют в расчётах между странами объединения.