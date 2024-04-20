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Рябков: БРИКС изучает тему создания финансовой платформы объединения

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил телеканалу TV BRICS, что БРИКС рассматривает вариант создания платформы, объединяющей финансовые системы стран-участниц .
Рябков: БРИКС изучает тему создания финансовой платформы объединения
  • РИА Новости

Он отметил, что в практическом плане рассматривается несколько опций.

«Например, расчёты в стейблкоинах или вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы её участников (так называемый BRICS Bridge, подразумевающий состыковку действующих систем цифровых валют центробанков в государствах БРИКС)», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что обсуждается возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений.

Ранее заместитель главы МИД КНР, шерпа Китая в БРИКС Ма Чжаосюй заявил о необходимости использования национальных валют в расчётах между странами объединения.

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