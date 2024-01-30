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В Китае заявили о необходимости использования нацвалют между странами БРИКС

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Заместитель главы МИД КНР, шерпа Китая в БРИКС Ма Чжаосюй заявил о необходимости использования национальных валют в расчётах между странами объединения.
В Китае заявили о необходимости использования нацвалют между странами БРИКС
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на встрече шерп и сушерп БРИКС в рамках председательства России.

«Мы должны выполнять поручения лидеров стран БРИКС, содействовать продвижению экономического сотрудничества, использовать местные валюты и платёжные системы во взаиморасчётах», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что расчёты страны с государствами БРИКС в нацвалютах выросли более чем в три раза — до 85%.

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