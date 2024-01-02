«Западная гегемония уходит в прошлое»: что ждёт БРИКС в 2024 году

1 января 2024 года БРИКС расширяется за счёт присоединения новых стран: Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Как отметил президент России Владимир Путин, вступление пяти новых государств в организацию свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах. Всего в 2023 году заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран. По мнению экспертов, это говорит о том, что всё большее число государств осознаёт переход от западной гегемонии к многополярному мироустройству.

1 января 2024 года объединение БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, расширяется за счёт присоединения новых стран: Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Также 1 января Россия стала председателем БРИКС. Как отметил президент РФ Владимир Путин, Москва среди прочего будет ориентироваться на созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами.

Глава государства подчеркнул, что присоединение пяти новых стран свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах.

«БРИКС притягивает всё больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учёт интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», — отметил он.

В свете предстоящего расширения БРИКС перед объединением «стоят масштабные задачи», в реализации которых немаловажную роль играет и будет играть народная дипломатия, заявил 21 декабря замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.

«Она (народная дипломатия. — RT) содействует упрочению многостороннего сотрудничества, формирует благоприятную среду доверия и взаимопонимания, способствует расширению контактов между гражданами наших государств», — отметил Рябков.

Предстоит масштабная работа по укреплению всех направлений стратегического партнёрства в рамках расширенного объединения БРИКС, «дальнейшему повышению его эффективности и практической отдачи». Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда Росконгресс по итогам заседания Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в БРИКС в 2024 году, который прошёл 25 декабря.

«В частности, перед российским председательством стоят важные задачи: оказать содействие органичному встраиванию в деятельность БРИКС всех новых участников, а также во исполнение решений Йоханнесбургского саммита (23—24 августа 2023 г.) совместно со всеми членами БРИКС доработать модальности категории государств — партнёров объединения», — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается также, что «кульминацией российского председательства» станет саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года, когда «столица Татарстана примет первую в истории встречу лидеров расширенного БРИКС».

«Будет расти»

Заявки на вступление в БРИКС уже подали более 20 стран. Наряду с будущими новыми членами в их число входят Алжир и Индонезия.

Комментируя желание других стран присоединиться к БРИКС, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не знает ни одной международной структуры, где рост состава участников «происходил бы такими темпами». Впрочем, он заметил, что «пока нет опыта функционирования расширившегося БРИКС».

«Это вопросы, на которые предстоит отвечать в период российского председательства (в 2024 году. — RT)», — сказал замминистра в декабрьском интервью журналу «Международная жизнь».

Флаги стран — участниц БРИКС

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Объединение БРИКС будет расширяться и увеличит своё влияние, заявил 17 декабря глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«У меня хорошие ожидания в этом отношении (будущего БРИКС. — RT). Думаю, оно будет расти, наращивать своё влияние, у него определённо появятся новые члены», — цитирует его ТАСС.

Новые страны привнесут в БРИКС большое количество природных ресурсов и политического капитала, которые позволят объединению усилить позиции «рулевого глобальной экономики» и снизить напряжённость между Востоком и Западом. Об этом говорится в докладе международного дискуссионного клуба «Валдай», который был опубликован 19 декабря. Как отмечается в документе, последние решения по расширению формата объединения «окажут влияние на экономики не только стран БРИКС, но и всего мира».

«Учитывая интерес к объединению, в ближайшие годы процесс расширения, вероятно, ускорится и БРИКС продолжит выполнять свою важнейшую роль рулевого глобальной экономики, обеспечивая снижение напряжённости между Западом и Востоком», — говорится в докладе.

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Авторы документа напоминают, что Египет и ОАЭ обладают колоссальным запасом природных ресурсов: пресной водой, редкоземельными металлами, нефтью, газом, сельскохозяйственными угодьями, рыбными ресурсами и т. д. В целом на страны БРИКС приходится значительная часть населения планеты и её географического пространства.

«Поэтому экономический рост в странах БРИКС оказывает существенное влияние на другие государства — как развитые, так и развивающиеся», — пояснили авторы доклада, добавив, что теперь у стран объединения «появилось больше рычагов для отстаивания своих интересов, которые нередко совпадают с интересами Глобального Юга в целом».

Позднее в том же месяце глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что БРИКС — это будущий «зонтик» над всеми субрегиональными и региональными процессами. Он также пояснил, что БРИКС является символом желания мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, «с учётом интересов друг друга на равноправной основе».

«В этом объединении уже сейчас есть страны Евразии, Африки, Латинской Америки и арабского мира. За этим будущее», — сказал Лавров в комментарии телеканалу НТВ.

Позднее глава МИД РФ уточнил, что около 30 стран хотят установить партнёрские отношения с БРИКС.

Стоит отметить, что Аргентина, которую до ноября 2023 года возглавлял Альберто Фернандес, ещё летом 2022-го тоже подала заявку на вступление в БРИКС. Однако после победы на президентских выборах в ноябре 2023 года Хавьера Милея страна отказалась от вступления в объединение. Ещё во время предвыборной гонки Милей, считающий приоритетными союзниками Аргентины США и Израиль, заявил, что в случае своей победы он отзовёт заявку на вступление в БРИКС, а также не будет способствовать развитию межгосударственных отношений с Китаем, Бразилией и Россией из-за несогласия с политикой этих государств.

В декабре 2023 года, как сообщила газета La Nación, Милей отправил руководству БРИКС письма, в которых официально отказался от присоединения к объединению.

«Исторический шанс»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, многие страны привлекает членство в БРИКС, поскольку эта площадка изначально призвана быть альтернативой глобальным западным институтам, «которые монополизированы США и исполняют исключительно волю Вашингтона».

«БРИКС действительно становится альтернативой для обсуждения глобальной политической повестки: страны — участницы организации поступательно создают финансовые институты, где можно получать кредиты. На этой площадке постоянно происходят встречи на двусторонней основе, где пытаются создать альтернативу существующим механизмам обмена финансовой информацией. Мы видим на примере стран БРИКС и их тесного сотрудничества между собой, что санкционную политику, которая существует в отношении России и стран, которые хотят с РФ вести дела, можно преодолеть», — заявил Данюк в комментарии RT.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

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© Per-Anders Pettersson

По мнению эксперта, процесс расширения БРИКС говорит о том, что мир становится многополярным и «западная гегемония уходит в прошлое».

«Многие страны рассматривают БРИКС как площадку для построения нового, многополярного и полицентричного мира. При этом появление новых членов в объединении не изменит его основного принципа — равенства участников», — пояснил Данюк.

Говоря о векторе развития БРИКС, в том числе в рамках российского председательства, аналитик заметил, что продолжится дальнейшее расширение и углубление сотрудничества, особенно в экономической и финансовой сферах.

«Кроме того, в рамках БРИКС, учитывая нынешние вызовы глобальной безопасности, в скором времени может активизироваться сотрудничество в военно-технической сфере. Мы видим, что становятся всё более тесными отношения между Китаем и Россией. Безусловно, будут углубляться связи и с Ираном по этому направлению», — полагает Данюк.

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Однако приоритетом БРИКС в 2024 году останется решение торгово-экономических вопросов, уверен эксперт.

«Ведь БРИКС — изначально платформа, ориентированная именно на такую специфику. Это создание альтернативных механизмов обмена банковской информацией, механизмов, благодаря которым перестают работать вторичные санкции, переход на национальные валюты», — пояснил Данюк.

Многополярность против гегемонии

По словам Данюка, значительное количество стран, которые намерены вступить в БРИКС, говорит о том, что миропорядок, основанный на гегемонии одной страны, уходит в прошлое.

«Страны уже не рассматривают США как гегемона, с которым им придётся выстраивать тесные отношения, а пытаются искать альтернативу, прекрасно понимая, что американский тренд идёт по нисходящей», — заявил Данюк.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин разделяет схожую позицию. Он считает, что БРИКС привлекательно для новых стран тем, что «играет по правилам», основанным на равенстве сторон.

«Такой формат устраивает многих игроков. БРИКС предлагает играть не по тем правилам, которые были прописаны на Западе, а по альтернативным, которые более привлекательны и интересны для участников объединения. В БРИКС не предполагается подчинение вассалу, как в западной модели — Вашингтону», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Символика БРИКС

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© Xinhua/Li Yahui

В свою очередь, как отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, БРИКС предполагает, что на основе этого объединения мировое большинство постепенно будет формировать и общемировую повестку.

«На сегодняшний день есть запрос на то, чтобы мировое большинство обрело свою площадку. И через БРИКС будут разрабатываться правила игры для функционирования того мира, который создаст это большинство», — уверен эксперт.

Брутер полагает, что в 2024 году главным для стран БРИКС будет формирование общей консолидированной позиции, особенно с учётом планов по дальнейшему расширению.

«Следующими претендентами на вступление, по всей видимости, будут Индонезия, Пакистан и Бангладеш. Также новым членом может стать Венесуэла. Думаю, что и в африканских странах есть те, кто готов рассматривать такую возможность, прежде всего Алжир», — убеждён аналитик.

При этом, по мнению Брутера, Россия может «стать модератором» в рамках БРИКС, который способен консолидировать другие страны.

«Россия способна коммуницировать с достаточно разными государствами. Поэтому РФ остаётся ключевой страной в БРИКС», — заключил эксперт.