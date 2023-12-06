«Огромное политическое значение»: какие вопросы обсудит Владимир Путин с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии

Владимир Путин 6 декабря посетит с рабочими визитами Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Как сообщили в Кремле, российский лидер обсудит с главами арабских государств палестино-израильское урегулирование, спецоперацию на Украине, взаимодействие в рамках ОПЕК+, а также перспективы присоединения этих стран к группе БРИКС. Эксперты и политологи отмечают, что этот визит президента РФ станет одним из важнейших событий в международной политике в конце 2023 года.

В среду, 6 декабря, Владимир Путин посетит с рабочими визитами Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе президента.

В Абу-Даби глава государства проведёт переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как отметили в Кремле, лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную повестку — в особенности ситуацию на Ближнем Востоке.

В Эр-Рияде российский лидер встретится с председателем совета министров Саудовской Аравии наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Планируется обсудить кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях и провести обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

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Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков на брифинге для прессы раскрыл некоторые детали рабочих визитов Путина на Ближний Восток. Он отметил, что в ОАЭ и Саудовской Аравии сначала пройдут переговоры в составе делегаций, после чего состоятся беседы лидеров в формате тет-а-тет.

Как отметил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, визит Владимира Путина на Ближний Восток будет очень важным.

«Он будет играть, возможно, даже историческую роль, поскольку президент летит на Ближний Восток в условиях очередного витка противостояния между арабским миром и Израилем. В связи с этим будут иметь принципиальную значимость переговоры, которые запланированы между руководством России и руководством ОАЭ и Саудовской Аравии», — подчеркнул эксперт.

По мнению политического обозревателя — арабиста Вячеслава Матузова, в текущей военно-политической обстановке в мире вообще и на Ближнем Востоке в частности приезд Владимира Путина будет сложно переоценить.

«Этот визит имеет огромное политическое значение на фоне нынешних событий на Ближнем Востоке. Кроме того, в арабских странах Россия находит поддержку своей внешней политики. Арабский мир с пониманием относится к задачам и целям, которые Россия поставила перед собой в ходе СВО. Отношения РФ с ОАЭ и Саудовской Аравией принимают сегодня особое значение», — заявил специалист.

Встреча в Абу-Даби

Юрий Ушаков напомнил журналистам, что ОАЭ остаются главным внешнеэкономическим партнёром России в арабском мире.

«В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордной отметки в $9 млрд. И в этом году тоже очень хорошо всё развивается, и, по нашим подсчётам, за январь — сентябрь товарооборот прибавил 63% относительно прошлогодних показателей того же периода», — сообщил Ушаков.

Абу-Даби

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По словам представителя Кремля, между Россией и ОАЭ успешно развиваются двусторонние связи.

«Мы удовлетворены уровнем развития. Сотрудничество носит комплексный партнёрский плодотворный характер. И конечно, важную роль здесь играет доверительный характер общения, контактов глав наших государств. В этом году, кстати, это будет уже вторая встреча. До этого... президенты встречались в июне в рамках Петербургского международного экономического форума, на котором Эмираты были представлены в почётном статусе страны-гостя», — напомнил Ушаков.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT подчеркнул важность личного посещения Владимиром Путиным ОАЭ.

«Очень важна и показательна та позиция, которую заняло руководство ОАЭ с начала спецоперации. Не лишним будет напомнить, что эмиратские инвестиционные фонды были одними из немногих, кто после введения полномасштабных санкций против РФ не заморозили свою деятельность в России. Важно отметить и визит Мухаммеда бен Заида в РФ после начала СВО», — отметил эксперт.

Взаимодействия и конфликты

Также Юрий Ушаков рассказал, какие темы будут обсуждаться на встрече президента России и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

«Тут и ситуация непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта, а также урегулирование ситуации в Сирии, Йемене, Судане, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива», — подчеркнул помощник президента.

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Безусловно, одной из важнейших тем в контексте повестки Ближнего Востока станет обсуждение с главами ОАЭ и Саудовской Аравии обострения палестино-израильского конфликта.

«Сейчас главное — добиться долгосрочного перемирия, потому что вот эти «осколочные» перемирия тоже полезны, но всё-таки мы бы хотели, чтобы было достигнуто долгосрочное перемирие, произошёл полностью обмен пленными и задержанными, а затем уже можно было бы в более спокойной обстановке приступить к каким-то реальным делам в контексте перспектив урегулирования конфликта. Очевидно, прежде всего мы будем об этом говорить сейчас. Наша принципиальная позиция вам известна. Конечно, с учётом того, что эти страны, которые мы посещаем, находятся непосредственно в регионе, они даже порой лучше нас чувствуют, как и куда развивается ситуация, поэтому и для нас обмен мнениями по этому конфликту будет крайне полезным», — отметил Ушаков.

В свою очередь, Фёдор Лукьянов отметил, что в контексте ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке накопилось много вопросов.

«Это, конечно, эскалация ситуации вокруг палестино-израильского конфликта, отношения арабских стран Залива с Ираном. Ситуация в Афганистане и вокруг него, вокруг Сирии — это комплексные проблемы кризиса в Йемене, Ливии и так далее», — рассказал собеседник RT.

По словам Вячеслава Матузова, центральной темой встреч станет вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта.

«На фоне того, что происходит сейчас в Палестине и на территории Газы в частности, я думаю, что координация действий России и стран Персидского залива может стать тем душем, который охладит пыл Израиля и Запада, который оказывает безоговорочную поддержку Тель-Авиву в его вооружённой акции против палестинцев», — отметил эксперт.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент РФ Владимир Путин

AP

Кроме того, в Кремле сообщили, что Владимир Путин обязательно обсудит с лидерами арабских стран и ситуацию на Украине.

«Когда я упомянул о региональных конфликтах, то, помимо палестино-израильского, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, что нашим коллегам будет важно выслушать оценки Владимира Путина по развитию ситуации», — сказал Юрий Ушаков.

Арабские страны с пониманием отнеслись к позиции России и тем обстоятельствам, которые побудили Москву начать спецоперацию в 2022 году, подчеркнул Евгений Семибратов.

«Поэтому переговоры по этому пункту будут весьма продуктивными. Арабский мир — одна из сторон, которая могла бы успешно сыграть роль посредника в урегулировании конфликта», — заметил политолог.

Международные форматы

Также Владимир Путин обсудит с главой Саудовской Аравии энергетическое сотрудничество двух стран.

«Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+», — отметил Ушаков.

Вячеслав Матузов напомнил, что Россия и Саудовская Аравия как члены ОПЕК+ играют важную роль в ценообразовании на нефтяном рынке.

Эр-Рияд

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Президент России обсудит с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ подключение этих стран к формату БРИКС, сообщил Юрий Ушаков.

«И Эмираты, и Саудовская Аравия, и Иран получили приглашение стать членами БРИКС с 2024 года. А в 2024 году в этом объединении председательствует, как известно, Россия. И предстоит вполне логично обсудить вопрос о том, как российскому председательству обеспечить плавное подключение этих трёх стран ко всем сферам деятельности БРИКС», — пояснил помощник президента РФ.

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Евгений Семибратов отметил, что присоединение арабских стран к БРИКС — важный шаг для будущего этого формата.

«Подключение Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов к БРИКС — это достаточно интересная инициатива. Тем более что сейчас подвисли перспективы к вступлению в БРИКС Аргентины, учитывая личность её нового президента Милея и его откровенные и антикитайские, и антироссийские, и антибриксовские заявления. Поэтому по этому направлению определённо будет сверка часов», — отметил политолог.

Фёдор Лукьянов напомнил, что ОАЭ и Саудовская Аравия заняли достаточно осторожную, выжидательную позицию.

«В том числе эти страны могут использовать это приглашение, чтобы в торге с Западом получить для себя определённые дивиденды. Тем не менее есть понимание перспективности форматов финансового и банковского сотрудничества в рамках БРИКС. В отличие от многих государств мира, рассматривающих Банк развития БРИКС как источник инвестиций, страны Залива могут использовать его как новый формат для вливания денег. Этот вопрос может быть увязан с дальнейшими перспективами развития БРИКС», — предположил собеседник RT.

Он также считает, что Саудовская Аравия стремится в нынешней ситуации проводить независимую политику и становится у истоков глобальных инициатив, что делает дипломатию РФ на уровне первых лиц государства особенно важной.

«Саудовская Аравия с большим вниманием относится к таким форматам, как БРИКС и ШОС, на развитие которых делает ставку РФ в этом десятилетии. К тому же накопившийся комплекс проблем в регионе Ближнего Востока требует новых решений и принципов регулирования конфликтов», — сказал аналитик.

Вячеслав Матузов подчеркнул, что поездка Владимира Путина в страны, приглашённые в БРИКС в год председательства РФ, говорит о том, что Москва активизирует работу с теми государствами Персидского залива, которые ранее традиционно находились в орбите США.

«Сегодня они проводят более независимую политику и стараются отдалиться от назойливого опекунства со стороны Запада. Естественно, Россия стремится укрепить свои политические и экономические связи с этим регионом», — подчеркнул эксперт.

В заключение Вячеслав Матузов выразил мнение, что встреча Владимира Путина с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии станет одним из главных событий конца 2023 года.