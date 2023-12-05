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Ушаков: Путин в Саудовской Аравии обсудит сотрудничество в области энергетики

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, российский лидер Владимир Путин в рамках своего визита в Саудовскую Аравию 6 декабря будет обсуждать энергетическое сотрудничество двух стран.
Ушаков: Путин в Саудовской Аравии обсудит сотрудничество в области энергетики
  • kremlin.ru

«Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+», — сказал он.

По его словам, сотрудничество двух стран в этой области является гарантией сохранения «стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке».

«Естественно, обстановка на Ближнем Востоке будет обсуждаться», — добавил Ушаков, отметив, что, в частности, будет обсуждаться ситуация в секторе Газа, Йемене, Сирии и Судане.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря.

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