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Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана их подключение к БРИКС

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RT
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана их подключение к БРИКС.
Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана их подключение к БРИКС
  • AP
  • © Pavel Byrkin

Как отметил Ушаков, все три ближневосточные страны получили приглашение стать членами БРИКС с 2024 года.

«А в 2024 году в этом объединении председательствует, как известно, Россия. И предстоит вполне логично обсудить вопрос о том, как российскому председательству обеспечить плавное подключение этих трёх стран ко всем сферам деятельности БРИКС», — сказал он.

Ушаков отметил, что роль БРИКС в мировых делах, несомненно, возрастает, это всем очевидно.

Ранее Ушаков заявлял, что Путин в рамках своего визита в Саудовскую Аравию 6 декабря будет обсуждать энергетическое сотрудничество двух стран.

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