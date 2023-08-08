Нулевой эффект: в России констатировали отсутствие дипломатического успеха США на встрече по Украине в Джидде

Саммит в Саудовской Аравии на тему урегулирования украинского конфликта не имел какого-либо дипломатического успеха, о котором говорят в США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон попытался показать «красивую картинку поддержки США со стороны государств Глобального Юга в стремлении изолировать Россию». Однако единой позиции по разрешению кризиса так и не было достигнуто, указал дипломат. Между тем в Киеве признали, что добиться от участников саммита поддержки всех пунктов украинской «формулы мира» не удалось. Эксперты отмечают, что говорить о продуктивности встречи в Джидде не приходится ввиду отсутствия итоговой декларации. На саммите в очередной раз было продемонстрировано нежелание незападных стран идти в фарватере исключительно американской повестки, считают аналитики.

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не стали для США дипломатической победой. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы стали очевидцами ещё одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было», — приводит дипмиссия слова Антонова.

По словам дипломата, американская сторона попыталась представить событие так, будто страны Глобального Юга разделяют стремление Соединённых Штатов изолировать Россию. Однако на деле видение Вашингтона и Киева на разрешение украинского конфликта не было поддержано, указал российский посол.

«Отсюда вполне ожидаемый результат встречи — отсутствие единой позиции, как двигаться вперёд по урегулированию кризиса на Украине. Никакой поддержки пресловутой киевской «мирной формулы» не было и в помине», — подчеркнул Антонов.

Глава российской дипмиссии также назвал «миротворческие» усилия Вашингтона не выдерживающими никакой критики.

«Одни сплошные двойные стандарты: сперва исключают нашу страну из переговорного процесса, а затем публично обвиняют нас в нежелании участвовать в урегулировании конфликта на востоке Европы, развязанного США и их сателлитами», — заявил посол.

Посольство РФ в Вашингтоне

AP

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«Рады сыграть любую роль»

Между тем в США утверждают, что международная встреча в Джидде, проходившая 5—6 августа, была «полезной».

«Мы считаем, что для любой страны полезно приехать и услышать непосредственно от Украины о том, что её беспокоит», — сказал на пресс-брифинге 7 августа представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

В этой связи США продолжат убеждать остальные страны преодолеть кризис вокруг Украины на основе её целостности, отметил он. При этом Миллер ушёл от ответа на вопрос, кто в перспективе мог бы взять на себя роль ведущего посредника на переговорах по Украине. По его словам, на данный момент никаких переговоров о мире не ведётся якобы из-за отказа России участвовать в них.

«В случае если мирные переговоры когда-либо состоятся, то именно Украина будет играть ведущую роль... Соединённые Штаты рады сыграть любую роль, продуктивную для поддержки наших украинских партнёров», — подчеркнул представитель Госдепа.

Утверждение Миллера о якобы ответственности России за отсутствие мирных переговоров раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram.

«Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а всё равно обвиняют Россию», — написала Захарова.

Оценивая встречу в Джидде в целом, она отметила, что в Москве рассчитывают на обмен мнениями по этому поводу с партнёрами по БРИКС, участвовавшими в саммите. Она также подчеркнула неизменность позиции России относительно украинской «формулы мира».

«Ни один из её десяти пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно», — указала дипломат в официальном комментарии на сайде МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

РИА Новости

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Помимо этого, она выступила с утверждением, что в Киеве и на Западе пытаются принизить значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение, навязывая пресловутую «формулу». При этом Захарова указала, что в Москве высоко ценят посреднические и гуманитарные инициативы партнёров из стран Глобального Юга и «готовы ответить на действительно серьёзные предложения» по дипломатическому разрешению кризиса.

Дипломат также перечислила пункты, на которых настаивает Москва для урегулирования конфликта. Так, киевские власти должны прекратить боевые действия и террористические атаки, а их западные спонсоры — накачку ВСУ оружием. Также необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины и признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов права на самоопределение, закреплённого в Уставе ООН.

«Должны быть… обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права её русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями её внутреннего законодательства и международного права. Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия», — заявила Захарова.

Изменение тактики

В Киеве были вынуждены признать отсутствие консенсуса между участниками встречи в Джидде по украинской «формуле мира». Как отметил на брифинге 7 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак, есть моменты, по которым «диалог продолжается». Среди них он назвал пункты об «ответственности» России за развязывание конфликта. При этом он заверил, что дискуссии ведутся якобы «не потому, что они (страны Глобального Юга. — RT) против, а потому, что они требуют больше объяснений, как это будет происходить».

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Разность взглядов участников саммита в Джидде констатировала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В интервью газете Bild am Sonntag 6 августа она признала, что взгляд на конфликт «из Претории, Бразилии или Пекина другой, нежели из Европы».

В свою очередь, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал, участвовавший в консультациях, отметил, что в настоящее время выдвинуто несколько мирных предложений. Каждое из них имеет свои положительные моменты, но ни одно из них не является приемлемым для Москвы и Киева, посетовал он.

При этом в офисе главы киевского режима настаивают на неизменности порядка пунктов и формулировок в предъявленных Киевом требованиях.

«Но, безусловно, будет изменение тактики. Именно для этого мы сейчас проводим переговоры с партнёрами, такие как встреча в Джидде», — сказал журналистам замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква.

Он также заявил, что будущие мирные переговоры Украина будет проводить не один на один с Россией, а в компании «партнёров».

Позднее офис Зеленского обнародовал документ под названием «Философия украинской формулы мира», в котором разъясняется каждый из десяти пунктов плана по урегулированию.

Однако, как заметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, никаких переговоров на предмет мира в текущей ситуации быть не может. По его словам, сначала должен измениться статус-кво на поле боя.

Флаги России, Украины и Турции на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года

РИА Новости

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Совещание по Украине

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что для Запада саммит в Джидде продуктивным назвать нельзя.

«По существу, это был даже не саммит, а больше совещание, присутствие на котором ни к чему не обязывало. Ни США, ни Киев не добились каких-то положительных результатов для себя. Эффект от этого мероприятия для Украины пропагандистский, поскольку они пытаются интерпретировать факт присутствия представителей разных стран за одним столом с ними как некую поддержку. Однако на деле таковым это не является», — пояснил в беседе с RT кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Он также назвал оторванными от действительности ожидания коллективного Запада перетянуть на этом саммите колеблющиеся страны на свою сторону.

«Те страны, которые дорожат отношениями с Россией, уважают её точку зрения на вопрос украинского урегулирования, изначально не могли вот так с ходу переметнуться к сторонникам противоположной точки зрения. Тем более что многие из них изначально не поддерживали Украину. Значительная часть этих государств Глобального Юга настроена антиимпериалистически и антиколониально. Поэтому любые инициативы, исходящие от Запада, вызывают у них скепсис и даже отторжение», — рассуждает эксперт.

Эту точку зрения разделяет и старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

«Страны Глобального Юга с самого начала конфликта показывали, что не готовы идти исключительно в фарватере поддержки западной политики в отношении Украины. Там предпочитают придерживаться своих национальных интересов, а не американских или европейских. Ведь политика западных стран и Украины весьма однобока и основывается на единоличных оценках происходящего», — сказал в разговоре с RT аналитик.

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Из этих соображений России даже не было направлено приглашение, считает эксперт.

«Внимание полагалось только украинским требованиям. Присутствие России явно бы сместило фокус с пресловутой «формулы» Зеленского, которая для Москвы неприемлема. Отсутствие же россиян на встрече дало возможность киевским политикам утверждать, что различные страны готовы обсуждать мир на условиях Киева», — отметил Маргулис.

В свою очередь, Павел Фельдман допустил, что пункты о якобы «ответственности» России за развязывание конфликта были не единственными не встретившими поддержки у участников саммита.

«Те государства, которые придерживаются трезвого взгляда на мир, прекрасно понимают, что перспектива урегулирования лежит в области компромисса, а компромисс требует уступок со стороны Украины. Киев же демонстрирует не только свою неготовность к признанию новых территориальных реалий, так ещё и предъявляет огромные финансово-экономические требования к Москве. Однако если ты хочешь добиться чего-то в процессе мирных переговоров, то должен исходить из реалистической платформы, из осознания действительности. А пока государства — участники так называемого саммита не увидели подобного трезвомыслия со стороны Украины, поэтому и не готовы обещать ей всеобъемлющую поддержку», — резюмировал аналитик.