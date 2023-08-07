В МИД России оценили усилия стран Глобального Юга по достижению мира с Украиной

В МИД России оценили посреднические и гуманитарные инициативы стран Глобального Юга, направленные на достижение мира с Украиной.

«Мы высоко ценим посреднические и гуманитарные инициативы наших друзей из стран Глобального Юга, направленные на достижение мира. В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаёмся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьёзные предложения. Без участия России и учёта её интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал бессмысленной встречу в Джидде по урегулированию на Украине без участия России.