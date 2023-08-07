Постпред Ульянов назвал бессмысленной встречу в Джидде по Украине без участия России

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал бессмысленной встречу в Джидде по урегулированию на Украине без участия России.

«По определению эта встреча ничего общего не имела с усилиями, направленными на достижение мира. Россию не пригласили», — написал он в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что встреча не имеет смысла без участия Москвы. Ульянов выразил сожаление в связи с тем, что политика в международных отношениях замещается пиаром и пропагандистскими мероприятиями», — отметил Ульянов.

5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, участие стран БРИКС в консультациях по Украине в Джидде поможет донести здравый смысл до западных стран.