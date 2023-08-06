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Рябков: участие стран БРИКС во встрече в Джидде поможет донести Западу здравый смысл

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Участие стран БРИКС в консультациях по Украине в Джидде поможет донести здравый смысл до западных стран, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: участие стран БРИКС во встрече в Джидде поможет донести Западу здравый смысл
  • РИА Новости

«С точки зрения донесения здравого смысла до спонсоров киевского режима, я думаю, участие коллег по БРИКС в этом мероприятии, возможно, какую-то пользу принесло», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он отметил, что Россия продолжит диалог по данной теме с партнёрами по БРИКС.

5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

По данным Corriere della Sera, участники консультаций решили создать рабочие группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию ситуации на Украине.

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