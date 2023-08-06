Узнать больше

В Джидде решили создать группы для обсуждения «формулы» Зеленского

Короткая ссылка
Участники посвящённых Украине консультаций в саудовском городе Джидда приняли решение создать рабочие группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию на Украине, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Corriere della Sera

По данным газеты, ряд участников встречи заявили, что уважение к целостности территории Украины и её суверенитету должны находиться в центре любого мирного соглашения.

Ранее Саудовская Аравия подтвердила планы провести консультации по Украине.

Позже в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

В Киеве назвали встречу в Саудовской Аравии по Украине шагом к «глобальному саммиту мира».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить