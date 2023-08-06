В Джидде решили создать группы для обсуждения «формулы» Зеленского

Участники посвящённых Украине консультаций в саудовском городе Джидда приняли решение создать рабочие группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию на Украине, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Corriere della Sera.

По данным газеты, ряд участников встречи заявили, что уважение к целостности территории Украины и её суверенитету должны находиться в центре любого мирного соглашения.

Ранее Саудовская Аравия подтвердила планы провести консультации по Украине.

Позже в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

В Киеве назвали встречу в Саудовской Аравии по Украине шагом к «глобальному саммиту мира».