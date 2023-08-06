В Джидде решили создать группы для обсуждения «формулы» Зеленского
Об этом пишет Corriere della Sera.
По данным газеты, ряд участников встречи заявили, что уважение к целостности территории Украины и её суверенитету должны находиться в центре любого мирного соглашения.
Ранее Саудовская Аравия подтвердила планы провести консультации по Украине.
Позже в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.
В Киеве назвали встречу в Саудовской Аравии по Украине шагом к «глобальному саммиту мира».