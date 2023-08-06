WSJ: Киев не настаивал на принятии «мирного плана» Зеленского на переговорах в Джидде

Киев не настаивал на принятии «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского во время консультаций в Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Газета отмечает, что во время переговоров в Копенгагене власти Украины настаивали на том, чтобы основные развивающиеся страны приняли «мирный план Зеленского», в основе которого лежит требование к России о выводе войск.

«В Джидде Украина и основные развивающиеся страны, похоже, стремились к консенсусу. Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него», — пишет издание.

5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

По данным Corriere della Sera, участники консультаций решили создать рабочие группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию ситуации на Украине.