DPA: Саудовская Аравия и ряд стран представили план по урегулированию конфликта на Украине
- AFP
«Ещё один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии», — приводит РИА Новости заявление.
Как утверждается, российская сторона была проинформирована о данной инициативе.
5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.
По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, участие стран БРИКС в консультациях по Украине в Джидде поможет донести здравый смысл до западных стран.