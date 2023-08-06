DPA: Саудовская Аравия и ряд стран представили план по урегулированию конфликта на Украине

Власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

AFP