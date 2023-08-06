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DPA: Саудовская Аравия и ряд стран представили план по урегулированию конфликта на Украине

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Власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.
DPA: Саудовская Аравия и ряд стран представили план по урегулированию конфликта на Украине
  • AFP

«Ещё один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии», — приводит РИА Новости заявление.

Как утверждается, российская сторона была проинформирована о данной инициативе.

5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, участие стран БРИКС в консультациях по Украине в Джидде поможет донести здравый смысл до западных стран.

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