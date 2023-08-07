Узнать больше

В МИД России выразили надежду, что страны БРИКС расскажут Москве о консультациях в Джидде

Короткая ссылка
В МИД России приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому урегулированию в саудовской Джидде, заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
В МИД России выразили надежду, что страны БРИКС расскажут Москве о консультациях в Джидде
  • РИА Новости

«В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнёры. Рассчитываем, что в соответствии с договорённостями они поделятся с нами своими оценками и подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского», — сказала она.

5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал бессмысленной встречу в Джидде по урегулированию на Украине без участия России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить