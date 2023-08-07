В МИД России выразили надежду, что страны БРИКС расскажут Москве о консультациях в Джидде

В МИД России приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому урегулированию в саудовской Джидде, заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнёры. Рассчитываем, что в соответствии с договорённостями они поделятся с нами своими оценками и подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского», — сказала она.

5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал бессмысленной встречу в Джидде по урегулированию на Украине без участия России.