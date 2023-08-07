В МИД России выразили надежду, что страны БРИКС расскажут Москве о консультациях в Джидде
- РИА Новости
«В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнёры. Рассчитываем, что в соответствии с договорённостями они поделятся с нами своими оценками и подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского», — сказала она.
5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.
Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал бессмысленной встречу в Джидде по урегулированию на Украине без участия России.