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В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира» Зеленского

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На консультациях в Саудовской Аравии ряд стран не согласились с «формулой мира» Владимира Зеленского, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира» Зеленского
  • Gettyimages.ru

По словам Ермака, согласия не удалось достичь со странами Глобального Юга по «тяжёлым пунктам», например об «ответственности России», пишет «СТРАНА.ua».

В МИД России заявили, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

По оценкам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, «формула мира», выдвинутая Владимиром Зеленским, нежизнеспособна.

Он подчеркнул, что подписанный документ о запрете переговоров с Россией позволит довести начатое в ходе спецоперации на Украине до конца.

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