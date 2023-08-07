В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира» Зеленского
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По словам Ермака, согласия не удалось достичь со странами Глобального Юга по «тяжёлым пунктам», например об «ответственности России», пишет «СТРАНА.ua».
В МИД России заявили, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.
По оценкам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, «формула мира», выдвинутая Владимиром Зеленским, нежизнеспособна.
Он подчеркнул, что подписанный документ о запрете переговоров с Россией позволит довести начатое в ходе спецоперации на Украине до конца.