В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира» Зеленского

На консультациях в Саудовской Аравии ряд стран не согласились с «формулой мира» Владимира Зеленского, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, согласия не удалось достичь со странами Глобального Юга по «тяжёлым пунктам», например об «ответственности России», пишет «СТРАНА.ua».

В МИД России заявили, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

По оценкам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, «формула мира», выдвинутая Владимиром Зеленским, нежизнеспособна.

Он подчеркнул, что подписанный документ о запрете переговоров с Россией позволит довести начатое в ходе спецоперации на Украине до конца.