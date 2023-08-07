Захарова: заявление Госдепа об отказе России от переговоров по Украине является враньём

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньём заявление Госдепартамента США о том, что Москва якобы отказалась от диалога по Украине.

Об этом она написала в своём официальном Telegram-канале.

Она обратила внимание на слова главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что на текущий момент «нет никаких мирных переговоров с Россией, поскольку Москва отказалась участвовать в диалоге о мире».

Захарова напомнила, что американские власти сами приказали президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить переговоры в апреле прошлого года.

«Сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а всё равно обвиняют Россию», — говорится в сообщении дипломата.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против любых мирных переговоров с Россией и сценариев прекращения огня.