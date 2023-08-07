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В офисе Зеленского высказались против переговоров с Россией и сценариев прекращения огня

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев отрицает любые переговоры с Москвой и выступает против сценария прекращения огня, так как это будет означать победу российской армии.
В офисе Зеленского высказались против переговоров с Россией и сценариев прекращения огня
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Это будет большим поражением западного мира», — утверждает Подоляк.

По его словам, никаких мирных переговоров на текущий момент быть не может, а «статус-кво должен измениться на поле боя». Он призвал Запад поставлять Украине больше ракет, оружия и самолётов. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Киев по указке Вашингтона отказался от переговоров с Москвой, которые сам же и инициировал.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

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