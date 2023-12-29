Infobae: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС
- AFP
- © JUAN MABROMATA
Как сказано в материале портала, несколько дней назад Милей направил соответствующие официальные письма российскому и китайскому коллегам.
Также издание рассказало, что Милей сообщил о своём решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди, а также главе Южно-Африканской Республики Сирилу Рамапосе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 30 стран хотят установить партнёрские отношения с БРИКС.
В ноябре сообщалось, что Милей предложил провести в Аргентине мирную конференцию по Украине.
В декабре стало известно, что Милей согласился провести саммит по Украине в следующем году.