Infobae: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС

Аргентинский лидер Хавьер Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС, сообщил новостной портал Infobae.

Как сказано в материале портала, несколько дней назад Милей направил соответствующие официальные письма российскому и китайскому коллегам.

Также издание рассказало, что Милей сообщил о своём решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди, а также главе Южно-Африканской Республики Сирилу Рамапосе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 30 стран хотят установить партнёрские отношения с БРИКС.

В ноябре сообщалось, что Милей предложил провести в Аргентине мирную конференцию по Украине.

В декабре стало известно, что Милей согласился провести саммит по Украине в следующем году.