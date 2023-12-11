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Bloomberg: президент Аргентины Милей согласился провести саммит по Украине

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей согласился провести саммит по Украине в следующем году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя офиса президента Украины Игоря Жовкву.

«Аргентина согласилась провести саммит с лидерами Латинской Америки в начале следующего года», — говорится в материале.

Как указывается в статье, эта встреча рассматривается как попытка Владимира Зеленского получить поддержку так называемого Глобального Юга.

В ноябре сообщалось, что Милей предложил провести в Аргентине мирную конференцию по Украине.

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