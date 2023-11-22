Хавьер Милей предложил провести в Аргентине мирную конференцию по Украине
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«Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и на Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — сказала она журналистам.
Так Мондино прокомментировала телефонный разговор между Милеем и Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.
Ранее Зеленский в интервью Fox выразил готовность обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта.
При этом российский президент Владимир Путин на G20 вновь подчеркнул, что «Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной».