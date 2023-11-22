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Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план по Украине

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Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News выразил готовность обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта.

При этом он подчеркнул, что если у бывшего главы Белого дома есть конкретный мирный план, то тот может рассказать о нём.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее в «СТРАНА.ua» заявили, что Зеленский пытается дозвониться Трампу для проведения переговоров.

Также стало известно, что Трамп отказался от предложения Зеленского приехать на Украину.

В марте Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.

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