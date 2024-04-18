Колумбия выразила интерес во вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена

Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, продвижению её кандидатуры будет содействовать правительство Бразилии.

Информация об этом опубликована на сайте МИД Бразилии.

«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — передаёт ведомство.

Ранее в МИД Нигерии заявили, что страна изучает возможность вступления в БРИКС.

Также в МИД Мексики заявили, что следят за развитием БРИКС.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.