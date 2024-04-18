Колумбия выразила интерес во вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена
Информация об этом опубликована на сайте МИД Бразилии.
«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — передаёт ведомство.
Ранее в МИД Нигерии заявили, что страна изучает возможность вступления в БРИКС.
Также в МИД Мексики заявили, что следят за развитием БРИКС.
Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.