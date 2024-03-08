МИД Нигерии: страна изучает возможность вступления в БРИКС

Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна изучает возможность вступления в БРИКС.

РИА Новости

«Глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что Нигерия изучает возможность вступления в БРИКС», — цитирует государственное Radio Nigeria заявление, подписанное специальным помощником министра Аль-Касимом Абдулкадиром. В заявлении также подчёркивается, что министр подтверждает решимость Нигерии укреплять дипломатические и экономические отношения с Россией. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.