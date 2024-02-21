«Площадка для равноправного диалога»: почему страны Глобального Юга стремятся в БРИКС

Всё больше стран хотят как можно скорее присоединиться к БРИКС. Так, Венесуэла объявила, что войдёт в состав объединения в ближайшее время. По словам президента республики Николаса Мадуро, на смену «старому миру с его колониальными комплексами» приходит «новый мир» — БРИКС и его консолидация необратима. Кроме того, Пакистан выразил надежду на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС. Заинтересованность в присоединении к блоку выразили и в Мьянме. Аналитики уверены, что заявления этих стран свидетельствуют об увеличении привлекательности БРИКС на международной арене, поскольку объединение представляет альтернативу западноцентричному миру.

Венесуэла войдёт в состав БРИКС в ближайшее время, заявил президент латиноамериканской республики Николас Мадуро в интервью телеканалу Venezolana de Televisión.

«Старый мир с его колониальными комплексами, G7 с его колониальными комплексами, 500—600 лет интервенций, геноцида, войн и комплекса превосходства — и БРИКС, новый мир, который уже существует и необратим, — отметил Мадуро. — Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдёт в БРИКС».

Ранее о том, что эта латиноамериканская республика стремится стать членом объединения, заявил и глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.

Как он отметил, кандидатуру его страны решительно поддерживают Бразилия, Китай, ЮАР и Россия. В Москве заявили, что приветствуют интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС. С 1 января 2024 года РФ председательствует в объединении и уже объявила, что будет поддерживать желание её партнёров сотрудничать и активно взаимодействовать с БРИКС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

AP

Со своей стороны, Пакистан выразил надежду на ускоренное рассмотрение заявки о вхождении в объединение. Об этом заявил председатель комитета по обороне пакистанского сената Мушахид Хусейн Сайед.

«Мы надеемся, что российская сторона тщательно рассмотрит нашу заявку. В настоящее время мы стоим в очереди стран, которые также подали заявки. Но учитывая, что у нас хорошие отношения с Россией и Китаем, учитывая, что Пакистан является членом ШОС, возможно, нашу заявку можно было бы рассмотреть быстрее. Присутствие Пакистана укрепит БРИКС», — отметил Сайед в интервью РИА Новости.

Исламабад подал официальный запрос о присоединении к объединению в ноябре 2023 года, подчеркнув, что надеется на содействие Москвы по данному вопросу.

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По словам Сайеда, Пакистану следовало бы подать запрос на вступление в БРИКС раньше, учитывая, что это не только стратегический альянс, но и «воплощение Глобального Юга».

«Мы чувствуем, что БРИКС будет способствовать выстраиванию взаимных отношений с другими странами Глобального Юга. БРИКС также создаст торговые возможности и поможет нам передать нашу позицию мировому сообществу», — сказал политик.

В свою очередь, в Мьянме заявили о заинтересованности в БРИКС — страна изучает этот формат партнёрства, в том числе и идею о введении в сообществе единой валюты. Об этом заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о.

«С мая 2023 года мы признаны партнёром по диалогу в ШОС. Мы также изучаем БРИКС и его развитие. Более того, мы заинтересованы в БРИКС и инициативе единой валюты БРИКС», — сказал Кан 3о в комментарии РИА Новости.

«Магистральная цель»

Стоит отметить, что если изначально в БРИКС входили только пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, то с 1 января 2024 года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали также ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия.

При этом Москва заявила, что Россия будет делать всё возможное для дальнейшей «притирки звеньев механизма» под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«Магистральная цель председательства России — поддержать и усилить роль БРИКС в качестве авторитетного центра притяжения для стран, стремящихся к проведению самостоятельного внешнеполитического курса», — подчеркнул посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для издания Newsweek.

XV саммит БРИКС

globallookpress.com

© Xie Huanchi/XinHua

По его словам, несмотря на «упорные попытки» некоторых государств добиться изоляции России или «раскрутить картинку» о якобы «отгораживании ключевых столиц» от Москвы, в реальности дела обстоят совершенно иначе.

«Ситуация, когда одни страны считают себя вправе диктовать другим свою волю, угрожая отключением от глобальных экономпроцессов, конфискацией активов, разрушением благосостояния простых граждан, в корне не соответствует текущему моменту», — сказал Антонов.

Стоит отметить, что, помимо Венесуэлы и Пакистана, желание присоединиться к блоку выражали ещё около двух десятков государств.

Намерение новых стран вступить в объединение БРИКС продемонстрировало ценность и полезность этой группы, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар.

«Глобальное большинство»

Как отметил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, заявления Венесуэлы и Пакистана о желании поскорее присоединиться к БРИКС, а также намерения Мьянмы наращивать сотрудничество с объединением говорят о том, что структура «привлекательна и притягательна» для всё большего количества стран.

«Мир наблюдает за тем, как успешно и динамично развивают свою экономику государства, входящие в БРИКС. Это сообщество — показатель формирования многополярного мира, и в этом процессе ведущую роль играет Россия, тем более сейчас, когда она председательствует в объединении. Многих стран такой формат полностью устраивает, поскольку он является альтернативой пресловутому мировому либеральному порядку, который выстраивает Запад и куда многим вход воспрещён. В БРИКС же превалирует принцип равенства», — рассказал Блохин в комментарии RT.

По его словам, процесс расширения БРИКС усиливает экономический потенциал стран объединения.

«Например, та же Венесуэла богата углеводородами, в частности имеет огромные запасы нефти. Именно по этой причине Соединённые Штаты постоянно пытаются там дестабилизировать ситуацию. Присоединение других стран также будет способствовать положительной динамике развития БРИКС», — отметил аналитик.

Уже сейчас делаются прогнозы, что доля БРИКС в мировом ВВП к 2028 году увеличится с 35 до 40%, в то время как у G7 она снизится до 27,8%. Об этом сообщила президент созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР), экс-президент Бразилии Дилма Русеф в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что такие прогнозы мотивируют разные страны мира на включение в БРИКС.

«БРИКС интересно многим государствам, поскольку это альтернатива G7 и площадка, где глобальное большинство, и в частности Глобальный Юг, может определять, согласовывать и продвигать свои интересы», — рассказал Брутер в беседе с RT.

Флаги стран — участниц БРИКС

AP

Эксперт отметил, что для объединения сейчас наиболее актуальны экономические аспекты, но в будущем «черёд дойдёт и до серьёзных решений» в сфере международной политики.

«Здесь сторонам нужно учиться согласовывать свои интересы и работать вместе. Само по себе это не приходит, это серьёзная задача», — сказал Брутер.

По его словам, эту задачу придётся решать «перед лицом американской гегемонии» и при попытках Соединённых Штатов отдалить «как можно больше стран» от БРИКС.

Стоит отметить, что 16 февраля помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс назвал Соединённые Штаты «мощной альтернативой» БРИКС для выгодного сотрудничества, в том числе и для Бразилии, которая входит в это объединение. Как он отметил, Вашингтон, в частности, рассчитывает на углубление экономических связей с бразильскими властями.