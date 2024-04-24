В Нижнем Новгороде открылась конференция стран БРИКС по финансовой безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
«Нынешний форум — отправная точка в череде мероприятий, которые пройдут в Нижнем Новгороде в этом году», — сказал губернатор региона Глеб Никитин.
Он также отметил, что партнёрские отношения с дружественными странами позволят достичь намеченных целей в развитии экономики.
«Страны БРИКС для такого сотрудничества подходят лучшим образом», — сказал Никитин.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС в Казани.