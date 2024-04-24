В Нижнем Новгороде открылась конференция стран БРИКС по финансовой безопасности

На открывшуюся в Нижнем Новгороде конференцию стран БРИКС по финансовой безопасности приехали более 150 специалистов из 20 стран мира.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Нынешний форум — отправная точка в череде мероприятий, которые пройдут в Нижнем Новгороде в этом году», — сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Он также отметил, что партнёрские отношения с дружественными странами позволят достичь намеченных целей в развитии экономики.

«Страны БРИКС для такого сотрудничества подходят лучшим образом», — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС в Казани.