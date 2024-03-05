Ушаков: целый ряд новых заявок поступил на присоединение к БРИКС

Новые заявки поступают на присоединение к БРИКС, но говорить о «второй волне» расширения пока преждевременно.

Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом, по его словам, все страны объединения согласны в том, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать.

Также Ушаков заявил, что сотрудничество в БРИКС является важнейшим вектором внешней политики России.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что в текущий момент 25 государств ожидают присоединения к БРИКС.