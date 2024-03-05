Ушаков: сотрудничество в БРИКС является важнейшим вектором внешней политики России

Сотрудничество в формате БРИКС является одним из основных векторов внешней политики России на долгосрочную перспективу.

Об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, взаимодействие с участниками объединения отвечает «коренным национальным интересам» нашей страны.

Кроме того, как отметил Ушаков, оно «органично вписывается» в наш последовательный курс на формирование справедливого многополярного мироустройства.

Также Ушаков заявил, что одним из основных условий для кандидатов на вступление в БРИКС станет поддержка политики многополярности.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что в текущий момент 25 государств ожидают присоединения к БРИКС.