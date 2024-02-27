Посол Макетука: сегодня присоединения к БРИКС ожидают 25 стран
По его словам, на саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены.
«В Казани, разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — сказал дипломат.
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС.
Также председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед отметил, что страна надеется на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС.