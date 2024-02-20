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Мадуро заявил, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС.
Мадуро заявил, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС
  • AP

Об этом президент сказал в эфире программы «С Мадуро +», его слова приводит пресс-служба Министерства народной власти по коммуникации и информации Венесуэлы.

Как отметил Мадуро, в настоящий момент на смену старому колониальному миру с геноцидом и интервенциями приходит новый мир во главе с БРИКС.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдёт в БРИКС», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Пакистан надеется на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС.

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