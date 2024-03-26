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Посол Бахрейна в России Аль-Саати заявил об усилиях по вступлению страны в БРИКС

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Бахрейн старается присоединиться к БРИКС и участвовать в работе объединения, но есть документы, которые ещё не готовы для вступления.

Об этом заявил посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати.

«Мы стараемся присоединиться и участвовать в работе как БРИКС, так и других международных экономических и политических организаций», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Россия сделала всё, чтобы Бахрейн тоже был в этом объединении.

«Но есть документы, которые ещё не готовы для нашего вступления в БРИКС», — отметил Аль-Саати.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.

Также Путин заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.

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