Посол Бахрейна в России Аль-Саати заявил об усилиях по вступлению страны в БРИКС
Об этом заявил посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати.
«Мы стараемся присоединиться и участвовать в работе как БРИКС, так и других международных экономических и политических организаций», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, Россия сделала всё, чтобы Бахрейн тоже был в этом объединении.
«Но есть документы, которые ещё не готовы для нашего вступления в БРИКС», — отметил Аль-Саати.
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.
Также Путин заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.