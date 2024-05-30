«Отвечает запросам общества на повышение справедливости»: правительство одобрило переход к прогрессивному НДФЛ

Правительство России одобрило проект закона о введении прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2025 года и могут затронуть около 2 млн человек. Речь идёт о тех, кто зарабатывает больше 200 тыс. рублей в месяц. В рамках нововведений для большинства работающих граждан ставка НДФЛ будет варьироваться от 13 до 22%. В то же время для ряда семей с детьми размер подоходного налога планируется уменьшить до 6%. Как заявили в Минфине, такой подход отвечает запросам общества на повышение справедливости. При этом, как ожидается, уже в следующем году инициатива принесёт бюджету дополнительно более 500 млрд рублей, а в ближайшие шесть лет — свыше 3 трлн.

С 1 января 2025 года в России должны вступить в силу новые правила удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект в четверг, 30 мая, одобрило правительство страны, пишет ТАСС.

«Предлагается введение прогрессивной шкалы налогообложения, которая отвечает запросам общества на повышение справедливости распределения налоговой нагрузки в зависимости от уровня доходов граждан... В части прогрессии мы предусмотрели сбалансированные ставки шкалы НДФЛ», — заявил на заседании кабмина министр финансов Антон Силуанов.

Так, если человек получает до 2,4 млн рублей в год (до 200 тыс. рублей в месяц), ставка подоходного налога сохранится на действующем сегодня уровне 13%. В то же время при ежегодном доходе в 2,4—5 млн (200—416,7 тыс. в месяц) НДФЛ вырастет до 15%, при 5—20 млн (417 тыс. — 1,67 млн в месяц) — до 18%, при 20—50 млн (1,67—4,17 млн в месяц) — до 20%, а при заработке более 50 млн — до 22%.

При этом увеличенные налоги государство будет взимать не со всей суммы доходов, а только с превышения порогов прогрессивной шкалы. Например, если человек зарабатывает 12 млн рублей в год, то полученные из них 2,4 млн будут облагаться по ставке 13%, часть между 2,4 млн и 5 млн (то есть 2,6 млн) — по ставке 15%, а всё, что выше 5 млн (то есть оставшиеся 7 млн), — по ставке 18%.

Нововведения не будут распространяться на участников специальной военной операции в части выплат за работу в зоне СВО. Для них порядок налогообложения останется прежним, подчеркнул Антон Силуанов.

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Всего, по данным Минфина, из 64 млн человек, работающих сегодня в России, только у 2 млн ежемесячный доход превышает 200 тыс. рублей. Таким образом, нововведения затронут лишь около 3% трудоустроенных граждан.

«Мы провели анализ на базе данных Федеральной налоговой службы и выработали такой подход, при котором прогрессивная шкала не коснётся 97% работающего населения. При этом главное, что, повышая налоги для людей с высокими доходами, мы одновременно снижаем их для семей с детьми, которые в этом нуждаются, через механизм вычетов и так называемых семейных налоговых выплат», — отметил Силуанов.

Льготу получат россияне с двумя и более детьми, если среднедушевой доход на члена семьи не будет превышать полутора прожиточных минимумов. Таким родителям государства будет возвращать более половины уплаченного НДФЛ, в результате чего реальная ставка подоходного налога для них составит всего 6%.

Как следует из материалов Министерства труда и социальной защиты, в 2025-м полтора прожиточных минимума на душу населения составят примерно 26,6 тыс. рублей в месяц. То есть в следующем году в семье из четырёх человек, двое из которых — дети, родители смогут рассчитывать на частичный возврат НДФЛ, если суммарно будут ежемесячно зарабатывать не более 106,4 тыс. рублей.

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Наряду с этим в рамках нововведений власти собираются вдвое увеличить налоговый вычет на детей. Сумма субсидии на второго ребёнка вырастет с 1,4 тыс. до 2,8 тыс. рублей в месяц, а на третьего и последующих — с 3 тыс. до 6 тыс. рублей. В свою очередь, размер годового дохода, на который распространяется вычет, поднимут с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.

Также власти собираются установить НДФЛ в размере 13% на дивиденды и прибыль от банковских вкладов до 2,4 млн рублей, а всё, что выше этой суммы, облагать по ставке 15%. Похожим образом планируется взимать налоги с доходов от продажи недвижимости.

За счёт введения прогрессивной шкалы налогообложения в 2025 году федеральный бюджет может дополнительно получить примерно 533 млрд рублей, а до 2030-го включительно общая сумма поступлений должна составить порядка 3,1 трлн. Об говорится в материалах Минфина.

По словам Антона Силуанова, принцип справедливости будет работать не только при уплате подоходного налога, но и при использовании полученных средств государством. Так, все собранные в результате нововведений деньги планируется направить на социальные цели и «решение важнейших для людей задач», подчеркнул министр.

«Спектр расходов, по которым пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, объявленных президентом, таких как нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети России». Государство потратит собранные средства на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру», — добавил глава Минфина.

«Будет глубокая дискуссия»

В ближайшее время правительство направит пакет налоговых поправок на рассмотрение в Государственную думу. В Минфине ожидают, что парламент одобрит нововведения уже в весеннюю сессию (до 5 августа). При этом за ходом обсуждения законопроекта будут внимательно следить в Кремле, о чём накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это очень серьёзная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своём послании Федеральному собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия», — отметил представитель Кремля.

РИА Новости

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О планах модернизировать фискальную систему страны ещё в конце февраля объявил президент Владимир Путин. В своём послании Федеральному собранию глава государства призвал перейти к более справедливому распределению налогового бремени в сторону граждан и компаний с высокими доходами и одновременно уменьшить нагрузку на россиян с детьми.

«Таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством... Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально... Даже те, которые были ярыми сторонниками плоской шкалы (налогообложения. — RT), авторами плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно», — отмечал позже российский лидер.

Напомним, прогрессивная шкала действовал в России с 1992 по 2000 год и в разное время имела от трёх до семи градаций налога на доходы физических лиц: минимальная ставка составляла 12%, а максимальная — 35%. Впрочем, на фоне трудностей с администрированием НДФЛ и массовом уклонением от его уплаты с 2001-го решили отказаться от этой системы и ввели плоскую шкалу. После этого на протяжении 20 лет подоходный налог для всех граждан был установлен на уровне 13%.

Между тем, по мере совершенствования работы ФНС налоговое администрирование в России стало улучшаться, и уже с 2021 года по предложению Владимира Путина в системе вновь появился элемент прогрессии. С тех пор для всех россиян с заработком более 5 млн рублей в год ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%. Причём увеличенным налогом облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей, а вырученные деньги идут на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.

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«Не все россияне поддерживали схему, при которой и бедные, и супербогатые платили единю ставку. Общество хотело более справедливую систему налогообложения, и сейчас власти донастраивают её по аналогии с той моделью, которая уже не первый год действует в развитых странах. При этом мировой опыт показывает, что наши ставки будут не самыми высокими, так как в некоторых государствах они могут доходить до 50%. Так что форма налогообложения у нас останется достаточно мягкой», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

При этом после вступления нововведений в силу население и бизнес вряд ли снова начнут массово уходить в серую зону, считает эксперт. По его словам, сегодня скрывать доходы и уходить от налогов уже гораздо сложнее, чем было в 1990-х, поскольку у государства появилось больше инструментов для отслеживания транзакций. Похожую точку зрения выразил и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«У нас достаточно прозрачная система, где почти всё цифровизировано. Да и бизнес уже давно понял, что лучше работать вбелую как с точки зрения отношений с государством, налоговой, подрядчиками, так и в плане взаимодействия с работниками. Люди тоже привыкли к тому, что они могут подтверждать свои доходы и проще получать кредиты. Поэтому каких-то особенных изменений в этом плане мы не увидим», — считает Сигал.