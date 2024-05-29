«Более справедливое распределение доходов»: как в России может измениться система уплаты НДФЛ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные Минфином поправки по совершенствованию налоговой системы. В рамках нововведений с 2025 года в России планируется ввести полноценную прогрессивную шкалу НДФЛ со ставкой от 13 до 22%. Изменения коснутся лишь тех, кто зарабатывает больше 200 тыс. рублей в месяц. При этом для семей с двумя и более детьми, где доход на человека не превышает полтора прожиточных минимума, размер подоходного налога предлагается уменьшить до 6%. Кроме того, ряд фискальных обновлений предусмотрены и для бизнеса. Как полагают в Министерстве финансов, принятие поправок позволит обеспечить рост экономического благосостояния страны, а также стабильные и предсказуемые условия для граждан, компаний и регионов.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы страны. Об этом в среду, 29 мая, сообщила пресс-служба кабмина.

Министерство финансов представило пакет соответствующих документов накануне вечером. Как отметили в ведомстве, поправки разработаны с учётом рекомендаций Государственной думы и призваны помочь в реализации поручений президента по ряду социально значимых вопросов.

«Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, в ближайшее время власти продолжат работать над совершенствованием фискальной системы совместно с Госдумой, бизнесом и экспертным сообществом. При этом, как ожидается, нововведения могут быть одобрены нижней палатой парламента уже в весеннюю сессию (до 5 августа) и вступят в силу с 2025 года, пишет Интерфакс со ссылкой на материалы министерства.

Инициативы Минфина предусматривают, в частности, введение в России полноценной прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. Так, при годовом доходе на сумму до 2,4 млн рублей (до 200 тыс. рублей в месяц) ставку НДФЛ планируется сохранить на уровне 13%, но при 2,4—5 млн (200—416,7 тыс. рублей в месяц) её предлагается поднять до 15%, при 5—20 млн (417 тыс. — 1,67 млн в месяц) — до 18%, при 20—50 млн (1,67—4,17 млн в месяц) — до 20%, а при заработке более 50 млн — до 22%.

«Порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тыс. рублей в месяц, что в три раза превышает среднюю зарплату в стране (и что даже выше, чем средняя зарплата в Москве, где самые высокие зарплаты). Такой высокий порог с запасом учитывает доход не только отдельного человека, но и принимает во внимание его расходы на семью», — пояснили в Минфине.

В ведомстве при этом уточнили, что увеличенные налоги планируется взимать не со всей суммы доходов, а только «с превышения порогов прогрессивной шкалы». Например, если человек зарабатывает 21 млн рублей в год, то полученные из них 2,4 млн будут облагаться по ставке 13%, часть между 2,4 млн и 5 млн (то есть 2,6 млн) — по ставке 15%, часть между 5 млн и 20 млн (то есть 15 млн) — по ставке 18%, а всё, что выше 20 млн (то есть оставшийся 1 млн) — по ставке 20%.

По оценкам Министерства финансов, из 64 млн работающих сегодня в России людей только у 2 млн человек ежемесячный доход превышает 200 тыс. рублей. Таким образом, представленные изменения могут затронуть лишь 3,2% трудоустроенных граждан.

«Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием», — подчеркнул Антон Сиуланов.

Кроме того, нововведения не будут распространяться на участников специальной военной операции в части выплат за работу в зоне СВО. Для них порядок налогообложения предлагается оставить прежним.

В то же время власти планируют ослабить фискальную нагрузку на россиян с двумя и более детьми, если среднедушевой доход на члена семьи не превышает полтора прожиточных минимума (в 2025-м это будет около 26,6 тыс. рублей в месяц). То есть в следующем году в семье из четырёх человек, где двое детей, родители смогут рассчитывать на частичный возврат НДФЛ, если суммарно будут ежемесячно зарабатывать не более 106,4 тыс. рублей.

«За счёт возврата части НДФЛ для семей с двумя и более детьми ставка фактически составит 6%. Такой возврат смогут получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране», — добавил Силуанов.

Также Минфин предлагает установить НДФЛ в размере 13% на дивиденды и прибыль от банковских вкладов до 2,4 млн рублей, а всё, что выше этой суммы, облагать по ставке 15%. Похожим образом планируется взимать налоги с доходов от продажи недвижимости.

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Определённые нововведения предусмотрены и для бизнеса. Например, власти хотят повысить налог на прибыль с нынешних 20 до 25%, отменить курсовые экспортные пошлины и снизить тарифы страховых взносов свыше МРОТ с 15 до 7,6% для малых и средних предприятий в обрабатывающих секторах. Параллельно с этим Минфин собирается ввести акциз на жидкий никотин и начать предоставлять сырьевой вычет при производстве никотинсодержащей продукции.

Кроме того, ведомство предлагает увеличить порог доходов компаний для применения упрощённой системы налогообложения с нынешних 265 млн до 450 млн рублей, а также ввести налоговую амнистию за 2022—2024 годы предпринимателям, добровольно отказавшимся от дробления бизнеса с 2025-го. В то же время Министерство финансов планирует сохранить действующие условия налогового режима для самозанятых и не собирается повышать НДС.

Всего, по оценке Минфина, уже в 2025 году представленные изменения должны принести бюджету порядка 2,6 трлн рублей. Причём, как подчеркнул Антон Силуанов, даже с учётом повышения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими странами.

«При совершенствовании налоговой системы закладываются принципы, работающие на рост ВВП. Правительство нацеливает налоговую систему на стимулирование инвестиций: сохраняет текущие меры поддержки и вводит новые. На собранные доходы будет строиться в том числе инфраструктура, необходимая инвесторам. Также налоговые вычеты, которые получат семьи с невысокими доходами, создадут дополнительный спрос на внутреннем рынке», — добавил министр.

«Мы созрели для того, чтобы действовать более избирательно»

О планах модернизировать фискальную систему страны ещё в конце февраля объявил президент Владимир Путин. В своём послании Федеральному собранию глава государства призвал перейти к более справедливому распределению налогового бремени в сторону граждан и компаний с высокими доходами и одновременно уменьшить нагрузку на россиян с детьми.

«В общую казну... на решение общенациональных задач, прежде всего... по борьбе с бедностью, всё-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают... Таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов», — объяснял позже российский лидер.

По его мнению, общество воспримет нововведения «абсолютно нормально». Бизнес, в свою очередь, сам просит от руководства страны определиться с системой налогообложения, сделать её стабильной и больше не трогать, отметил президент.

«По сути, (нужен. — RT) прогрессивный налог... Даже те, кто были ярыми сторонниками плоской шкалы (налогообложения. — RT), авторами плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно», — добавил Путин.

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Прогрессивная система налогообложения действовала в России с 1992 по 2000 год и в разное время имела от трёх до семи градаций налога на доходы физических лиц: минимальная ставка составляла 12%, а максимальная — 35%. Впрочем, с 2001-го власти ввели плоскую шкалу НДФЛ, после чего на протяжении 20 лет подоходный налог для всех граждан был установлен на уровне 13%.

«Прогрессивную шкалу убрали, так как изначально её внедрение спровоцировало уход многих компаний в тень. Тогда Федеральная налоговая служба не работала так хорошо, как сейчас, и у неё не было современных систем отслеживания доходов. Бизнес этим активно пользовался и сознательно сокращал налоговую базу, снижая свои фискальные издержки. Государству такая система тоже не приносила экономической выгоды, так как бюджет не получал от неё значимых доходов», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, с введением плоской шкалы НДФЛ казна стала получать больше отчислений, поскольку предприниматели начали выходить из серой зоны. Как объяснил эксперт, многим было «проще и дешевле заплатить, чем продолжать искать способы ухода от налогов». Впрочем, по мере совершенствования работы ФНС со временем скрывать доходы в России стало намного сложнее, добавил Остапкович.

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В результате с 2021 года по предложению Владимира Путина в системе налогообложения вновь появился элемент прогрессии. С тех пор для всех россиян с заработком более 5 млн рублей в год ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%. Причём увеличенным налогом облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей, а вырученные деньги идут на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.

С учётом последних заявлений Владимира Путина решение властей увеличить число градаций в шкале НДФЛ с 2025 года было ожидаемым, но оказалось несколько мягче, чем изначально предполагалось. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

«Порог повышения ставки НДФЛ сделали довольно аккуратным. Изменения затронут не очень большое количество граждан, то есть речь не идёт о повсеместном увеличении подоходного налога. У большинства стран на сегодняшний день также действует прогрессивная шкала, и такой подход даёт более справедливое распределение доходов, помогая решать проблему бедности», — отметил Суверов.

По его словам, за счёт дополнительных поступлений в бюджет у руководства страны появится возможность нарастить государственные расходы. Это, в свою очередь, будет стимулировать экономический рост, поскольку часть средств пойдёт на социальные программы, в результате чего должен увеличиться платёжеспособный потребительский спрос.

В то же время специалист не ожидает массового ухода компаний и граждан от налогов после введения прогрессивной шкалы, поскольку у государства стало больше инструментов контроля, и большинство платежей сейчас можно отследить. При этом другие фискальные нововведения не должны серьёзно отразиться на работе предпринимателей, уверен экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Изменения в налогообложении смотрятся вполне сбалансированными и не критичными. При уверенном долгосрочном экономическом росте и сильном рубле настроения участников рынка останутся оптимистичными. Все понимают, что нововведения необходимы для реализации бюджетных задач, они не настолько критичны для ухода в тень», — заключил собеседник RT.