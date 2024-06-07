Воробьёв: на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер

На месте «Крокус Сити Холла» может быть построен памятный сквер, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ.

«Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определённую деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

По его словам, данные обсуждения уже идут.

Ранее Воробьёв заявил, что в настоящий момент ещё рано говорить о том, что будет на месте «Крокус Сити Холла».

Также сообщалось, что у ЧОП «Крокус профи» отозвали лицензию спустя месяц после теракта в Красногорске.