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Воробьёв: на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер

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На месте «Крокус Сити Холла» может быть построен памятный сквер, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ.

«Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определённую деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

По его словам, данные обсуждения уже идут.

Ранее Воробьёв заявил, что в настоящий момент ещё рано говорить о том, что будет на месте «Крокус Сити Холла».

Также сообщалось, что у ЧОП «Крокус профи» отозвали лицензию спустя месяц после теракта в Красногорске.

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