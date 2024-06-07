Воробьёв: на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер
«Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определённую деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.
По его словам, данные обсуждения уже идут.
Ранее Воробьёв заявил, что в настоящий момент ещё рано говорить о том, что будет на месте «Крокус Сити Холла».
Также сообщалось, что у ЧОП «Крокус профи» отозвали лицензию спустя месяц после теракта в Красногорске.