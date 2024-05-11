RT в Telegram
Подпишись

Воробьёв: пока рано говорить, что будет на месте «Крокуса»

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в настоящий момент ещё рано говорить что-либо по поводу того, что будет на месте «Крокус Сити Холла».

«Я пока не готов отвечать, там ещё пока ничего не делается», — сказал он.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее в ФСБ сообщили, что главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находится за границей. 

В конце марта ведущие расследование трагедии следователи заявили, что исполнители террористического акта в «Крокусе» во время допросов сказали, что их действия через мессенджер координировал мужчина под псевдонимом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить