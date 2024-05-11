Воробьёв: пока рано говорить, что будет на месте «Крокуса»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в настоящий момент ещё рано говорить что-либо по поводу того, что будет на месте «Крокус Сити Холла».

«Я пока не готов отвечать, там ещё пока ничего не делается», — сказал он.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее в ФСБ сообщили, что главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находится за границей.

В конце марта ведущие расследование трагедии следователи заявили, что исполнители террористического акта в «Крокусе» во время допросов сказали, что их действия через мессенджер координировал мужчина под псевдонимом.