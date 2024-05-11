Воробьёв: пока рано говорить, что будет на месте «Крокуса»
«Я пока не готов отвечать, там ещё пока ничего не делается», — сказал он.
Таким образом он ответил на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее в ФСБ сообщили, что главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находится за границей.
В конце марта ведущие расследование трагедии следователи заявили, что исполнители террористического акта в «Крокусе» во время допросов сказали, что их действия через мессенджер координировал мужчина под псевдонимом.