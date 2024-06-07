Развожаев: ЧФ не ушёл из Севастополя, авиация флота громит морские беспилотники
Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте.
Кроме того, Развожаев подчеркнул, что кроме кораблей во флот входит и морская авиация, которая сегодня успешно громит безэкипажные корабли противника.
«Флот это и другие подразделения, которые очень эффективно работают с точки зрения обороны. Так что пусть эти заявления останутся для тех, кто их слушает на Западе», — отметил губернатор.
Ранее ракетные комплексы ЧФ нанесли удар по объектам ВСУ на Украине.
Также морская авиация ЧФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море.