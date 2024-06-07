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Развожаев: ЧФ не ушёл из Севастополя, авиация флота громит морские беспилотники

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Корабли Черноморского флота продолжают выполнение тактических задач, не оставляя Севастополь, авиация флота уничтожает угрожающие городу безэкипажные катера противника.

Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте.

Кроме того, Развожаев подчеркнул, что кроме кораблей во флот входит и морская авиация, которая сегодня успешно громит безэкипажные корабли противника.

«Флот это и другие подразделения, которые очень эффективно работают с точки зрения обороны. Так что пусть эти заявления останутся для тех, кто их слушает на Западе», — отметил губернатор.

Ранее ракетные комплексы ЧФ нанесли удар по объектам ВСУ на Украине.

Также морская авиация ЧФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море.

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