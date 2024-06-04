Ракетные комплексы ЧФ нанесли удар по объектам ВСУ на Украине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России, удар по наземным целям противника был нанесён после получения данных с их координатами. Личный состав дивизиона выдвинулся в позиционный район, после чего выполнил пуски крылатых ракет.
«Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей», — указывается в сообщении.
В конце мая морская авиация Черноморского флота уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море.