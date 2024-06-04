RT в Telegram
Подпишись

Ракетные комплексы ЧФ нанесли удар по объектам ВСУ на Украине

Короткая ссылка
Объекты ВСУ на территории Украины стали целью удара, который нанесли береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России, удар по наземным целям противника был нанесён после получения данных с их координатами. Личный состав дивизиона выдвинулся в позиционный район, после чего выполнил пуски крылатых ракет.

«Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей», — указывается в сообщении.

В конце мая морская авиация Черноморского флота уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить