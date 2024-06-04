Ракетные комплексы ЧФ нанесли удар по объектам ВСУ на Украине

Объекты ВСУ на территории Украины стали целью удара, который нанесли береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России, удар по наземным целям противника был нанесён после получения данных с их координатами. Личный состав дивизиона выдвинулся в позиционный район, после чего выполнил пуски крылатых ракет.

«Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей», — указывается в сообщении.

В конце мая морская авиация Черноморского флота уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море.