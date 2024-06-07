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Гуцул заявила, что не переедет в Россию, несмотря на давление Кишинёва

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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума, что не переедет жить в Россию, несмотря на продолжающееся давление со стороны Кишенёва.

«Я не планирую и не рассматриваю такой вариант, как переезд в Российскую Федерацию. Это Молдова, это моя родина, я нужна своей родине, особенно в такое тяжёлое время», — сказала Гуцул.

При этом она подчеркнула, что сегодня колоссальное давление оказывается не только на неё, но и на всю её команду и всю оппозицию.

Также Гуцул отметила, что Гагаузия попросит помощь России, если Молдавия решит объединиться с Румынией.

Также она заявила, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.

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