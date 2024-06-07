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Гуцул: Гагаузия попросит помощь России, если Молдавия решит объединиться с Румынией

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Гагаузия обратится за помощью к России и другим международным партнёрам, если власти Молдавии решат объединиться с Румынией.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если Молдова решится на воссоединение с Румынией, то, конечно, мы обратимся к нашим международным партнёрам», — сказала политик.

Среди таких партнёров Гуцул отметила Россию и Турцию.

«Мы обратимся ко всем международным организациям, в ООН, чтобы там услышали голос народа», — добавила глава Гагаузии.

Ранее Гуцул заявила, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.

Также, по мнению Гуцул, Молдавии нужна та жизнь, которая была, когда Кишинёв дружил с Москвой.

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