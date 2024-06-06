Глава Гагаузии Евгения Гуцул прокомментировала ситуацию в Молдавии.

«Нам нужна та жизнь, которая у нас была, когда мы дружили с Россией, когда мы дружили с другими странами», — сказала она в ходе сессии на полях ПМЭФ-2024, посвящённой традиционным ценностям.

Гуцул рассказала, что, когда к власти в Молдавии пришла партия PAS во главе с Санду, даже те люди, которые их поддерживали, поняли, что демократия ЕС им не нужна.

Глава Гагаузии отметила: в республике запрещают оппозиционные СМИ, навязывают европейские ценности, проводят гей-парады*, которые охраняет полиция. Всё это противоречит тем ценностям, которые хотят поддерживать граждане, подчёркивает она.

В сессии также приняли участие председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, телеведущая Юлия Барановская. Модератором дискуссии выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

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