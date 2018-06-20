В Петербурге предложили привлекать к ответственности за отсутствие таблички «Злая собака»

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В Санкт-Петербурге предложили привлекать к ответственности за отсутствие таблички «Злая собака» при входе в дом, сообщает Inforeactor.
В Петербурге предложили привлекать к ответственности за отсутствие таблички «Злая собака»
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Соответствующий законопроект утвердили в первом чтении в городском парламенте.

Если документ вступит в силу, то штраф для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Как уточнили в пресс-службе заксобрания, это позволит сократить количество нападений животных на людей. В первую очередь, речь идёт о тех, кто часто заходит на частную территорию с рабочим визитом, — почтальонах, врачах, судебных приставах.

В апреле URA.RU сообщало, что выросло число пострадавших от нападений бездомных собак в Салехарде.

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