Суд взыскал с рыбопромышленников Дальнего Востока 17,4 млрд рублей

Арбитражный суд Приморского края вынес решение по иску Генпрокуратуры России к ряду дальневосточных рыбопромышленников. Он постановил взыскать с них 17,4 млрд рублей в пользу России.

Как сообщает РИА Новости, среди ответчиков по данному делу находится в том числе бизнесмен Дмитрий Дремлюга, которого также часто называют «крабовым королём».

«Взыскать солидарно с Дремлюги Д.В. (и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 млрд рублей», — заявил судья.

Уточняется, что суд признал недействительными договоры, касающиеся квот на вылов краба, которые были заключены между Федеральным агентством по рыболовству и компаниями-ответчиками.

Судья также постановил обратить решение к немедленному исполнению, а исполнительные листы предоставить после вступления решения в законную силу.

Агентство напоминает, что в январе Генеральная прокуратура направила в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 млрд рублей. Предметом исков стал незаконный вылов биологических ресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек.

Ранее сообщалось, что в собственность России в лице Федерального агентства по управлению госимуществом перешло восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний.