Активы приморских рыбопромышленников перешли в собственность России

В собственность России в лице Федерального агентства по управлению госимуществом перешло восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Речь идёт о компаниях «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания». Вместе с этим компаниями в распоряжении агентства перешёл оператор такси «Городское Эко Такси».

Общая стоимость соответствующих активов составляет порядка 21,8 млрд руб.

Решение о смене собственника было принято в рамках исполнения решения Арбитражного суда Приморского края.

По данным агентства, Генеральная прокуратура России подала в суд два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей.

В рамках самого крупного из двух исков утверждалось, что группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, а после продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на иностранные счета. Этот иск был удовлетворён судом.

Ранее производитель вина «Кубань-Вино» перешёл в собственность России.