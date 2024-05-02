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RT опубликовал видео дистанционного минирования позиций ВСУ российскими сапёрами

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RT опубликовал видео того, как сапёры Южного военного округа дистанционно минируют позиции украинских войск.

Отмечается, что российские бойцы для этого используют дроны и взрывные устройства с датчиками движения.

Как указывают сапёры, первый полёт — разведывательный: ищут противника, изучают местность. После — непосредственно сброс.

Бойцы ВС России отметили, что «сюрприз» ждёт солдат ВСУ при попытке атаковать российские войска или при ротации.

Также на БПЛА вешают фугасы. Их сбрасывают на минные поля ВСУ для разминирования. Как говорят бойцы в разговоре с военкором RT Филиппом Прокудиным, это довольно филигранная работа.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал, как группа Аида поражает живую силу ВСУ у Белой горы.

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